Almanya'da AfD üzerindeki istihbarat baskısı artıyor

Böylece partinin istihbari araçlarla resmen izlenmesi mümkün olacak.Almanya'da seçimler yaklaşırken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi üzerindeki baskı artıyor. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), partiyi aşırı sağcı faaliyetlerle ilgili olarak "şüpheli vaka" sınıflandırmasına aldığı bildirildi. Bu sınıflama, partinin istihbarat tarafından resmen izlenebilmesine ve parti içinde muhbir görevlendirilmesi gibi araçlar kullanılmasına olanak tanıyor.

Alman haber ajansı dpa, BfV Başkanı Thomas Haldenwang'ın bugün eyalet teşkilatlarıyla yapılan bir video konferansta konuyla ilgili bilgi verdiğini bildirdi. AfD'nin "şüpheli vaka" olarak sınıflandırılmasıyla ilgili haberler Spiegel, Süddeutsche Zeitung ve kamu yayıncılık kuruluşu ARD'de de yer almıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 yılında AfD'yi "inceleme vakası" olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflama resmi izlemeye olanak tanımamakla birlikte parti faaliyetlerinin istihbarat birimleri tarafından incelenmesini ve sistematik değerlendirmeye tabi tutulmasını mümkün kılıyordu.