Almanya'da AfD'nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

BERLİN (AA) - Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yeni eş genel başkanları Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Jörg Meuthen ve Federal Meclis (Bundestag) Üyesi Tino Chrupalla oldu.

Braunschweig kentindeki Volkswagen Salonu'nda 10. AfD Genel Kurulu düzenlendi. Yapılan seçimde Meuthen 592 delegenin yüzde 69,18'inin oyunu alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Chrupalla da delegelerin yüzde 54,51'inin oyuyla diğer eş genel başkan oldu.

Yeniden aday olmayan 78 yaşındaki Alexander Gauland de Chrupalla'yı destekledi.

AfD'nin genel kurulu yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Genel kurul, aşırı sağ karşıtlarınca Braunschweig kentinde düzenlenen gösteri ile protesto edildi. Yürüyüşü düzenleyen "Aşırı sağa karşı birlik" tarafından yapılan açıklamada, genel kurulun gerçekleştiği Volkswagen Salonu'nun önünden kent merkezine kadar yapılan yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

