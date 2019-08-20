Almanya’da AfD’nin Yükselişi Merkel Koalisyonunu Tehdit Ediyor 

Almanya’da önümüzdeki ay yapılacak yerel seçim öncesinde soğuk savaş döneminde komünist olan iki eyalette aşırı sağcı parti AfD’ye verilen desteğin artması Başbakan Angela Merkel’in koalisyon hükümetini tehdit ediyor. Merkel’in muhafazakar partisi ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (SPD) federal hükümet düzeyindeki koalisyonları Saksonya eyaletine taşımıştı. Komşu eyelet Branderburg’da SPD radikal sol partiyle birlikte yönetimde. Ancak son anketlere göre göçmen karşıtı AfD Almanya’da 1 Eylül’de yapılacak yerel seçimlerde her iki eyalette birinci parti olabilir. Böyle bir sonucun Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU ve SPD için büyük bir hezimet olacağı yorumları yapılıyor. İki parti Merkel’in 14 yıllık iktidarının 10 yılında Almanya’yı birlikte yönetti. 1990’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana SPD’nin yönettiği Brandernburg’un kaybedilmesinin parti içinde Merkel’in koalisyonundan çıkılması ve partiye ülke çapında verilen desteğin yüzde 15’in altına düşmesiyle birlikte muhalif karakterini yeniden inşaa etmesi çağrılarını arttıracağı üzerinde duruluyor.

Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği Partisi CDU’nun da aynı şekilde son 30 yıldır yönettiği Saksonya’da alacağı bir yenilgi, Merkel’in yerine partinin başına gelmesi ve Başbakanlık koltuğuna oturması muhtemel Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer üzerindeki baskıyı arttırması olası. AfD iki doğu eyaletinde elverişli ortamı buldu Aşırı sağcı AfD Almanya’da nispeten yoksul olan ve hükümetin aşamalı bir şekilde kömür kullanımına son verme planlarından olumsuz etkilenecek olan büyük bir maden alanını paylaşan iki doğu eyaletinde göçmen karşıtı mesajının yayılması için elverişli bir ortamı buldu. Reuters haber ajansına konuşan CDU seçmeni Christian Hoffman Saksonya’daki Meissen kasabasında üzerinde “Yasadışı göçmenler için değil emekliler için para” yazılı olan AfD posterini göstererek “AfD propagandası işe yarıyor gibi görünüyor ve CDU’nun bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok” diyor. 70 yaşındaki emekli makine mühendisi olan Christian Hoffman “AfD kazanırsa ulusal koalisyon muhtemelen parçalanacak. Zaten bir süredir bir arada tutmaya çalışıyorlar ve seçim sonuçları koalisyon hükümetinin sonunu getirebilir” diye de ekledi.

SPD’nin 2017 seçimlerinin ardından istemeyerek katıldığı Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koalisyonu sığınmacı politikası, aşırı sağcı gruplara sempati duymakla suçlanan eski istihbarat başkanının akıbetinin ne olacağı tartışması ve bölgesel seçimlerde kan kaybıyla zayıflamış durumda. Merkel’in partisi CDU geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Avrupa parlamentosu seçimlerinde de Saksonya eyaletinde oylarını AfD’ye kaybetmişti. Göçmenler ve AfD’nin yükselişi AfD Almanya Ulusal Parlamentosu Bundestag’a 2017 seçimlerinin ardından Merkel’in Orta Doğu ve başka bölgelerdeki çatışmalardan kaçan çoğu Müslüman 1 milyon mülteciyi Almanya’ya kabul etme kararına yönelik halktaki tepkiden beslenerek güçlü bir şekilde girmişti. AfD göçmenlerin Alman kültürüne bir tehdit olduğunu savunuyor ve Almanya’ya kimlik belgeleri olmadan girenlerin geri çevrilmesini, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin kısıtlanmasını, minareli cami inşa edilmesinin yasaklanmasını ve başvurusu reddedilen sığınmacıların sınır dışı işlemlerinin de hızlandırılmasını istiyor.

AfD ayrıca suç oranında yaşanan artışın arkasında göçmenlerin olduğunu savunuyor. Bu görüşe ise diğer partiler karşı çıkıyor. İslam karşıtı PEGIDA hareketinin doğum yeri olan Saksonya eyaletindeki Chemnitz kasabası bir yıl önce Almanya’da uzun süredir görülen en şiddetli aşırı sağ gösterilerle manşetlere taşınmıştı. 28 bin nüfuslu porselen endüstrisiyle meşhur Meissen’da nüfusun yalnızca yüzde 5.6’sı yabancı. Almanya genelinde ise bu oran yüzde 13. Ancak geçtiğimiz hafta seçimde yarışacak adayların yaptığı tartışmaya göçmenlerin entegre edilmesinin maliyetine ilişkin sorular damga vurdu. AfD’ye destek verenler ne diyor? Meissen’da üzerinde “Kararlı Sınırdışı” yazılı olan AfD broşürleri dağıtan 50 yaşındaki Dirk Fuckner “AfD ırkçı değil. Gerçeği söyleyen tek parti” diyor. Eski bir CDU seçmeni olan ancak Merkel’in göçmenlere Almanya’nın kapıyı açma kararın protesto etmek amacıyla AfD’ye oy vermeye başlayan Fuckner “Buraya gelenler mülteci değil. Çoğu ekonomik sıkıntılar yüzünden göçen insanlar. Bu insanlar geri dönmeliler” diyor.

AfD Saksonya ve Brandenburg’da anketlerde önde olsa bile, ana akım partiler bu partiyle işbirliğine yanaşmadığı için her iki eyalette de yönetime girmesi ihtimali çok bulunmuyor. Bu nedenle CDU ve SPD’nin Saksonya’da tıpkı AfD gibi ülke çapında gördüğü desteği arttıran Yeşiller Partisi ile koalisyon yapma yoluna gidebilir. Yeşiller geleneksel olarak refah seviyesi daha yüksek olan batı Almanya’da daha güçlü olsa da Saksonya ve Brandenburg’da oy oranını iki katına çıkarabilir. “Tren kaza yaparken kimse sürücü koltuğunda olmak istemez” AfD’nin Brandenburg’da oyların beşte birinden biraz fazlasını alarak ilk sıraya yerleşmesine kesin gözüyle bakılırken tek işleyebilir koalisyon seçeneğinin ikinci büyük parti olan CDU liderliğinde SPD ve Yeşiller’in katılacağı bir koalisyon olduğu sanılıyor. Bu da Andrea Nahles’in partisinin AB parlamentosu seçimlerinde zayıf bir performans sergilemesinin ardından istifa ettiği Haziran ayından bu yana yönetim krizi yaşayan SPD’ye bir ağır darbe daha inmesi anlamına geliyor.