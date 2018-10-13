HABER

Almanya'da AfD'ye Karşı Yeşiller mi?

13.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

Almanya’da aşırı sağın yükselişi dikkatle izlenirken Güney Bavyera eyaletinde aşırı sağın popülaritesini gölgeyen bir başka hareket ortaya çıktı. Anketlere göre 14 Ekim’de yapılacak eyalet seçimlerinde Yeşiller Partisi ikinci sırada ve koalisyon ortağı olacak gibi görünüyor

Almanya'da AfD'ye Karşı Yeşiller mi?

Almanya’da aşırı sağın yükselişi dikkatle izlenirken Güney Bavyera eyaletinde aşırı sağın popülaritesini gölgeyen bir başka hareket ortaya çıktı. Anketlere göre 14 Ekim’de yapılacak eyalet seçimlerinde Yeşiller Partisi ikinci sırada ve koalisyon ortağı olacak gibi görünüyor. Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı çözüm arayan sol eğilimli politikacılar bu hareketi çok yakından takip ediyor.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te Oktoberfest tüm hızıyla devam ederken, Katherine Schulze için yakında kutlayacak başka birşey daha olabilir.

Yeşil Parti’nin 33 yaşındaki eşbaşkanı “havada birşeyler var” iddiasında bulunuyor. Schulze’un partisi anketlerde merkez sol Sosyal Demokrat Parti’yle aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin önünde görünüyor.

Bu geniş yankı uyandıracak bir mesaj gibi duruyor. Yeşil Parti, Almanya’da birkaç kentte Sosyal Demokratlar’dan fazla oy alıyor. Yeşil Parti’nin yönetimi son derece farklı bir gündeme sahip. Parti yetkililerinin sınırların açılması, Avrupa’yla entegrasyonun daha da ilerletilmesi ve Almanya’nın bir milyondan fazla göçmen almakla gurur duyması gerektiği gibi söylemleri var.

Aşırı sağın yükselişi medyada çok fazla haber oldu ve anketlere göre göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi üçüncü sırada. Buna karşın Yeşiller güçlü bir ivmeye sahip olduklarına inanıyorlar.

Yeşiller rakiplerinin başarılarından ders aldılar ve aşırı sağın destek gören bazı taktiklerini kullanarak adaylarının yerel bağları üzerinde durdular.

Bu söylemin bir parçası olarak Yeşiller bazı büyük inşaat projelerini de eleştiriyor ve bu projelerin Bavyera’nın doğasına saldırı olduğunu söylüyor. Peki ekolojiye yapılan bu vurgu Avrupa’da yeniden yeşil popülizmin yükselmesine neden olur mu?

Yeşiller için asıl zor olan sahip oldukları ivmeyi Almanya ve Avrupa’nın içine yaymak. Birçok uzman bu çabayı sorguluyor. Ancak bu şekilde bölünmeler, Avrupa’da siyasete yepyeni bir renk getiriyor.

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!
HDP Operasyonunda 25 TutuklamaHDP Operasyonunda 25 Tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

İlginizi Çekebilir

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!

İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!

ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü

ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.