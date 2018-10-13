Almanya'da AfD'ye Karşı Yeşiller mi?

Almanya’da aşırı sağın yükselişi dikkatle izlenirken Güney Bavyera eyaletinde aşırı sağın popülaritesini gölgeyen bir başka hareket ortaya çıktı. Anketlere göre 14 Ekim’de yapılacak eyalet seçimlerinde Yeşiller Partisi ikinci sırada ve koalisyon ortağı olacak gibi görünüyor. Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı çözüm arayan sol eğilimli politikacılar bu hareketi çok yakından takip ediyor.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te Oktoberfest tüm hızıyla devam ederken, Katherine Schulze için yakında kutlayacak başka birşey daha olabilir.

Yeşil Parti’nin 33 yaşındaki eşbaşkanı “havada birşeyler var” iddiasında bulunuyor. Schulze’un partisi anketlerde merkez sol Sosyal Demokrat Parti’yle aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin önünde görünüyor.

Bu geniş yankı uyandıracak bir mesaj gibi duruyor. Yeşil Parti, Almanya’da birkaç kentte Sosyal Demokratlar’dan fazla oy alıyor. Yeşil Parti’nin yönetimi son derece farklı bir gündeme sahip. Parti yetkililerinin sınırların açılması, Avrupa’yla entegrasyonun daha da ilerletilmesi ve Almanya’nın bir milyondan fazla göçmen almakla gurur duyması gerektiği gibi söylemleri var.