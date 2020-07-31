Almanya'da aile birleşimine pandemi darbesi

Salgın döneminde Almanya’daki aile üyelerinin yanına yerleşilmesi için verilen aile birleşimi vizelerinde rekor düşüş yaşandı.Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Almanya'ya aile birleşimi vizesi ile gelmek için yapılan başvuruların kabul oranı pandemi döneminde neredeyse durma noktasına geldi. Bu yılın Mart-Haziran döneminde Almanya'nın yabancı temsilciliklerinde yalnızca 2 bin 753 aile birleşimi vizesi verildi. 2016-2019 yıllarında bir yıl içerisinde verilen vizelerin sayısıysa 100 binden fazlaydı. Bu yılların ilk üç aylık dönemlerinde verilen aile birleşimi vizelerinin sayısı da 21 bin 725 düzeyindeydi. "Kısıtlı hizmet veriliyor" Dışişleri Bakanlığı, dpa'nın konuyla ilgili sorusuna, "Menşe ülkelerdeki seyahat kısıtlamaları, uçuş yasakları, salgın dolayısıyla kamusal alanlardaki sınırlandırmalar nedeniyle Almanya'nın yurt dışı temsilciliklerindeki pasaport ve vize işlemleri salgının başlangıcından bu yana kısıtlı ve acil durum hizmeti şeklinde veriliyor” yanıtını verdi.

Alman vatandaşları ve Almanya'da ikamet izni bulunan AB dışındaki ülkelerin vatandaşları yakınlarını birlikte yaşamak için Almanya'ya aldırabiliyor. Alman vatandaşları ve Almanya'da ikamet hakkına sahip yabancılar, bu hakka sahip olmayan yurtdışındaki eş, reşit olmayan çocuk ve gençlerin yanı sıra Almanya'da yaşayan çocuklar da yurtdışındaki ebeveynlerinin Almanya'da yaşayabilmesi için aile birleşimi vizesine başvurabiliyor. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu AB ülkeleri Mart ayı ortasından itibaren en çok da AB dışındaki ülkelerden girişleri yasaklamıştı. Temmuz ayı başından itibaren bazı ülkelere yönelik kısıtlamalar gevşetildi. Sınırlamaların kaldırılmasındaki en büyük etken olarak menşe ülkelerdeki koronavirüs salgınının durumu gösteriliyor. Eş, çocuk ve yakın aile bireylerinin aile birleşimi yoluyla Almanya'ya getirilmesine yeniden izin verilmeye başlandı. Eş ve aile yakınlarına kısa süreli ziyaretler için de yine vize yolu açıldı. Bu kapsamda gerekli koşullar sağlandığı takdirde Türkiye'den de aile birleşimi yoluyla Almanya'ya geleceklere Temmuz ayı başından itibaren izin veriliyor.