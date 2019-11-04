HABER

Almanya'da "Aile İçi İletişim" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 00:22 | Son Güncelleme

Almanya'da "Aile İçi İletişim" semineri

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Aile İçi İletişim" semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ndeki konferans salonunda düzenlenen seminerde DİTİB Yönetim Kurulu üyesi psikolog Dr. Emine Seçmez, ideal aile içi iletişim için fertlere düşen sorumluluklar, evlilikte iletişim engelleri ve çözüm yolları ile aile içi şiddet konusunda bilgi verdi.

Evlilikte sevgi ve saygının önemine değinen Seçmez, "Evlilikte sevgi ve saygı kadar birbirini anlamaya çalışmak da önemlidir. Kendisini karşıdakinin yerine koyabilmek. Aslında sevmek emek vermektir. Evlilikte sevmek önemli ama evliliği, aileyi sağlıklı yürütebilmek için başka beceriler de edinmeniz gerekiyor, tek başına sevmek yeterli olmuyor. Evlilik kaybetmemek için emek sarf edilmesi gereken bir kurum." diye konuştu.

Aile içi şiddetin son yıllarda arttığına dikkati çeken Seçmez, şöyle konuştu:

"Şiddeti hak etti diyen bir zihniyet asla kabul edilemez. Evet, yaptırım uygulamayı hak edebilir birileri. Bir eşin belli problemlerden dolayı boşanma hakkı vardır. Hem dinimiz hem de hukuk sistemimiz bu hakkı vermiştir. Bu hak kullanılabilinir. Ne kadının ne de erkeğin şiddet uygulama hakkı yoktur. Aile içi şiddet dediğimizde sadece erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetten bahsetmiyorum, aynı zamanda kadınların erkeğe uyguladığı şiddetten de bahsediyorum. Bu illaki bedensel şiddet olmak zorunda değil, zaman zaman psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir. Şiddet erkeğe de kadına da yapılsa kabul edilemez."

Yaklaşık iki saat süren seminerin ardından Seçmez, katılımcıların sonularını yanıtladı.

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü
Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıHatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Aile İçi İletişim" semineri

En Çok Okunan Haberler

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Kurtulmuş: Allah rızası için şu lafı kaldıralım

Kurtulmuş: Allah rızası için şu lafı kaldıralım

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.