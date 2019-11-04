Almanya'da "Aile İçi İletişim" semineri

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Aile İçi İletişim" semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ndeki konferans salonunda düzenlenen seminerde DİTİB Yönetim Kurulu üyesi psikolog Dr. Emine Seçmez, ideal aile içi iletişim için fertlere düşen sorumluluklar, evlilikte iletişim engelleri ve çözüm yolları ile aile içi şiddet konusunda bilgi verdi.

Evlilikte sevgi ve saygının önemine değinen Seçmez, "Evlilikte sevgi ve saygı kadar birbirini anlamaya çalışmak da önemlidir. Kendisini karşıdakinin yerine koyabilmek. Aslında sevmek emek vermektir. Evlilikte sevmek önemli ama evliliği, aileyi sağlıklı yürütebilmek için başka beceriler de edinmeniz gerekiyor, tek başına sevmek yeterli olmuyor. Evlilik kaybetmemek için emek sarf edilmesi gereken bir kurum." diye konuştu.

Aile içi şiddetin son yıllarda arttığına dikkati çeken Seçmez, şöyle konuştu:

"Şiddeti hak etti diyen bir zihniyet asla kabul edilemez. Evet, yaptırım uygulamayı hak edebilir birileri. Bir eşin belli problemlerden dolayı boşanma hakkı vardır. Hem dinimiz hem de hukuk sistemimiz bu hakkı vermiştir. Bu hak kullanılabilinir. Ne kadının ne de erkeğin şiddet uygulama hakkı yoktur. Aile içi şiddet dediğimizde sadece erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetten bahsetmiyorum, aynı zamanda kadınların erkeğe uyguladığı şiddetten de bahsediyorum. Bu illaki bedensel şiddet olmak zorunda değil, zaman zaman psikolojik şiddet de baskı kurma şeklidir. Şiddet erkeğe de kadına da yapılsa kabul edilemez."

Yaklaşık iki saat süren seminerin ardından Seçmez, katılımcıların sonularını yanıtladı.

