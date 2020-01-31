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Almanya'da "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Almanya'da "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde, "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" kuruldu.

Almanya'da yaşayan ailelerin veya aile olmak isteyen bireylerin karşılaştıkları sosyo-kültürel, psikolojik ve dini problemlerine yardımcı olmayı, sağlıklı ve tutarlı çözüm önerilerinde bulunmayı amaçlayan büronun açılışına DİTİB yetkilileri ve din görevlileri katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, aileye daha fazla yatırım yapmanın gerekliliğine vurgu yaparak, "Medeniyetin yaşaması için aile, ilim adamı ve önder kişi çok önemlidir." dedi.

Büroda aile ve dini rehberlik boyutunda hizmet verileceğini belirten Türkmen, sosyal hizmetler hattının devam edeceğini söyledi.

Türkmen, "Burada güzel neticeler alırsak bölgesel olarak Almanya genelinde merkezi camilerde aynı programı uygularız." diye konuştu.

Ülkede bir ilk olan ve 9 din görevlisi, bir rehber ve bir stres uzmanının tam zamanlı hizmet vereceği büro, hafta içi 09.30-16.30'da yüz yüze, "+49 (221) 50 800 200" numaralı hattan ya da "familie@ditib.de" elektronik posta yoluyla hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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