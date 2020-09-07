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Almanya'da ailelere korona yardımı

07.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Almanya'da korona krizine karşı konjonktür önlemleri çeçevesinde ek çocuk parası ödemelerine başlanıyor.

Çocuk başına 300 euroluk ödeme bu aydan itibaren iki parça halinde verilecek.Almanya'da korona salgınından yara alan ekonomiyi canlandırmak için kabul edilen konjonktür paketinin önlemlerinden biri daha hayata geçiyor. Çocuk başına bir defaya mahsus olmak üzere 300 euroluk ödeme yapılmasını öngören uygulama doğrultusunda ailelere bu ay 200 euro, gelecek ay da 100 euroluk yardım yapılacak.

Federal hükümet "çocuk bonusu" olarak adlandırılan yardımlar için 4 milyar 300 milyon euroluk bütçe ayırdı. Bu sayede yaklaşık 18 milyon çocuk her ay ödenen çocuk parasına ek olarak söz konusu yardımdan faydalanmış olacak. Federal hükümetin yaz aylarında kabul ettiği konjonktür paketi çerçevesinde katmadeğer vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürülmesi de kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

Sol Parti'den eleştiri

Öte yandan söz konusu yardımın ekonomiyi canlandırma üzerinde bir etkisinin olup olmayacağı tartışmaya yol açtı. Federal Meclis'teki Aile Komisyonu'nun Başkanı Sol Partili Sabine Zimmermann, yardımın "çok az olduğu" eleştirisinde bulundu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün Başkanı Marcel Fratzcher ise paketi savunarak söz konusu yardımın "konjonktür paketinin en zekice önlemlerinden biri" olduğunu söyledi.

Kamuoyu yoklamalarına göre, aileler söz konusu yardımı tüketim harcamaları kapsamında değerlendirmeyi planlıyor.

epd,AFP/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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