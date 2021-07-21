Almanya'da AKP Muhaliflerine Tehditler Artıyor

Almanya’da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP hükümetine muhalif bazı gazeteci ve siyasetçiler hakkında aşırı milliyetçi olduğu tahmin edilen sosyal medya hesaplarında "infaz listesi" dolaştığı şeklindeki iddialar Alman polisi tarafından doğrulandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln Kriminal Dairesi’nin söz konusu listede bulunan isimleri uyardığı haber alınırken, Köln’de yaşayan televizyon yapımcısı Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç evine gelen bir polis yetkilisinin kendisini de infaz listesi konusunda uyardığını ve listede 55 ismin yer aldığını söylediğini açıkladı.

Listede tanınmış isimler var

Başlangıç, polis yetkilisinin, kendisine, listede yer alan isimlerin can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ettiğini öne sürerken Köln Kriminal Dairesi, söz konusu listenin varlığını doğruladı, ancak listede yer alan isimlerin soruşturma süreci nedeniyle açıklanmayacağını bildirdi. Buna rağmen sosyal medyaya sızdırılan listede Can Dündar, Barboros Şansal, Ezhel, Ferhat Tunç, Ahmet Nesin ve Arzu Yıldız gibi isimlerin yanısıra özellikle Kürt medyasında çalışan gazetecilerle Kürt örgütlerinde faal bazı kişilerin bulunduğu dikkat çekiyor.

Erk Acarer bir kez daha tehdit edildi

Listede yer alan isimlerden Berlin‘de yaşayan gazeteci Erk Acarer, 7 Temmuz’da evinin önünde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayda yaralanan Acarer, paylaştığı videoda, saldırganların üç kişi olduğunu ve saldırı sırasında saldırganlardan birinin "Yazmayacaksın lan" diye bağırdığını açıkladı. Saldırı ve tehditi doğrulayan Berlin polisi soruşturmayı sürdürürken, Acarer dün yine evinde tehdit edildiğini açıkladı. Acarer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar. Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

Polis sözcüsü, son tehditten sonra soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, iki hafta önceki saldırı ile yumurtalı not arasında bağlantılı olup- olmadığının araştırılacağı bilgisini verdi.

Avrupa’da yaşayan Erdoğan ve AKP karşıtı gazetecilere son haftalarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve küfür içeren mesajların arttığı gözlemlenirken, Erk Acerer’e düzenlenen saldırısı sonrasında, "jitemkurt" adlı bir hesap üzerinden Avrupa’da yaşayan 21 muhalif gazeteci, sanatçı, aydın ve yazarın öldürülecekleri yönünde paylaşım yapılmıştı.

HDP Milletvekili Alican Önlü, söz konusu listeyi Meclis gündemine taşıyarak soru önergesi sunmuştu. Bir süredir Almanya‘da yaşayan gazeteci Ahmet Nesin de Erk Acerer’e yönelik saldırı sonrasında bir açıklama yaparak, Alman istihbaratının kendisini yurt dışında yaşayan gazetecilere yönelik 43 kişilik bir infaz listesi olduğu yönünde bilgilendirdiğini, bu listeyle ilgili olarak bir emekli askerin Nisan ayında Almanya’ya gelip tekrar Türkiye’ye döndüğünü iddia etti.

Alman Parlamentosu’ndaki Sol Parti tarafından geçen Mart ayında yapılan bir açıklamada, federal milletvekili Sevim Dağdelen’in ve Hessen eyaleti yerel seçimlerinde aday olan Sarya Ataç'ın aşırı sağcı Türk gruplardan tehdit aldıklarını iddia edilerek, tehditlerin Jitem imzasıyla (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) gönderildiğini öne sürülmüştü. Sol Parti Berlin Eyalet Milletvekili Hakan Taş, 2017 yılında Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg bölgesinde saldırıya uğramış, milletvekiline yumruk atan ve "vatan haini" şeklinde küfreden zanlı, olayın ardından kayıplara karışmıştı.

