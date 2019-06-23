Almanya’da aktivistlerin maden ocağını işgal eylemi sona erdi

Eylem sırasında polis memurları ve göstericiler arasında yaralananlar oldu.Almanya’nın Aachen kenti yakınlarındaki Garzweiler maden ocağını kömür üretimine son verilmesi talebi ile işgal eden iklim değişikliği aktivistlerinin eylemi polisin müdahalesi ile sona erdi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü madene giren bütün göstericilerin dışarıya çıkarıldığı veya gönüllü olarak dışarı çıktıkları belirtildi. Bölgede kömür çıkartılmasına karşı çıkan göstericiler ise madende hâlâ aktivistlerin bulunduğunu ama sayılarının az olduğunu açıkladı.

Yüzlerce gösterici dün öğle saatlerinde madene girmeyi başarmıştı. Polisin verdiği bilgilere göre, eylem sırasında en az sekiz polis memuru yaralandı.

Eylemin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, polisin biber gazı ve coplarla müdahalesi sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildikleri belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Keyenberg köyünde dün kömür üretimine son verilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Keyenberg, maden ocağı nedeniyle yerleşim yerinin başka bir bölgeye taşınmasının planlandığı köyler arasında bulunuyor.