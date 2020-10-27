HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Almanca imam eğitimi başlıyor

Almanya'da Almanca imam eğitimi başlıyor

27.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

Almanya'da Almanca imam eğitimi verecek İslam Koleji kuruldu.

Almanya'da Almanca imam eğitimi başlıyor

Mezun olanlar camilerde Almanca vaaz verecek. Almanya'nın en büyük Müslüman çatı örgütü DİTİB ise kolejin destekçileri arasında yer almıyor.Almanya'da Müslüman çatı kuruluşlarından bağımsız olarak Almanca imam eğitimi verilecek Almanya İslam Koleji (IKD) gelecek yıl Nisan ayında eğitim faaliyetlerine başlıyor. Federal İçişleri Bakanlığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanlığı tarafından desteklenen IKD, Almanya'da görev yapacak başta imam olmak üzere İslam din görevlileri yetiştirecek.

Eğitime ilk aşamada 30 öğrenci ile başlanacak ve iki yıl sürecek eğitimde imam adaylarına tilavet, tefsir, fıkıh gibi derslerin yanı sıra siyasal, sosyal ve toplumsal bilgiler de verilecek. Koleje ilahiyat okumuş ve mezun olmuş öğrenciler kabul edilecek. Ayrıca halen imamlık yapanlara yönelik meslek içi geliştirme programları da gerçekleştirilecek.

Almanya İslam Koleji Başkanı Esnaf Begiç, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, İslam kolejinin "Müslümanların (Almanya'yı) başarılı bir şekilde yurt edinmelerine katkı sunmayı" amaçladığını söyledi.

"Rakip değiliz"

"Yurt dışından gönderilen imamların vaazlarında genellikle bizim yaşam konteksimiz için önem taşımayan konular işleniyor" diyen Begiç, Müslüman gençlerin de artık ailelerinin dillerindeki vaazları tam olarak anlayamadıklarını vurguladı.

Begiç, IKD'nin Almanya'da imam eğitimi veren diğer dini cemaatlere "rakip olmak niyetiyle" kurulmadığının altını çizdi.

IKD Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Bülent Uçar da büyük çatı kuruluşlarının IKD destekçileri arasında yer almamasını "üzücü" olarak nitelendirdi. IKD'nin destekçileri arasında Müslümanlar Merkez Konseyi, Boşnak İslam Toplumu derneği ve Faslılar Merkez Konseyi bulunuyor.

DİTİB destekçiler arasında yer almadı

Almanya'daki en büyük Müslüman çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) derneği ise IKD destekçileri arasında yer almadı. Almanya'da imam yetiştirmek üzere yıl başında eğitim çalışmaları başlatan DİTİB, Türk hükümetinin direktifleri doğrultusunda faaliyet göstermekle eleştiriliyor.

Alman dernekler yasasına tabi olan DİTİB'in genel başkanlığına bugüne kadar Türkiye'nin atadığı Din Hizmetleri Müşavirleri seçildi. DİTİB bünyesindeki yaklaşık 900 caminin çoğunda Türkiye'den atananan imamlar görev yapıyor.

IKD'deki eğitimin rahip ve haham seminerleriyle karşılaştırılabileceğini kaydeden IKD Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Uçar, Alman üniversitelerinde çok sayıda İslam teolojisi enstitüleri kurulduğunu belirterek artık pratik imamlık eğitimi vermenin zamanının da geldiğini söyledi. Uçar, müfredat oluştururken Almanya veya yurtdışından herhangi bir devlet müdahalesine karşı bağımsızlığın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

IKD için Federal İçişleri Bakanlığı bütçesinden yıllık bir milyon euro ayrılacak.

dpa,epd/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Lavrov karantinaya alındıLavrov karantinaya alındı
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Korkutan bilanço! Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
İspanya'ya kaçan Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Muhalif liderden itiraf: 'Eşimin bile haberi yoktu'
Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'la ilgili flaş açıklama
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde mühimmat dolu çanta
Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde...
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
Golan Tepeleri’nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
İtalya'da 21 bin 994 kişi ile en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı
İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.