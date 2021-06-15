Almanya'da Almanca İmam Eğitimi Verecek "İslam Koleji" Açıldı

Almanya'da ilk kez Almanca imam eğitimi verecek "İslam Koleji" bugün açıldı. Ülkede son yıllarda Müslüman din görevlilerinin yurt dışından gelmesi tartışmalara neden olurken Alman İçişleri Bakanlığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanlığı tarafından, 5 yıllık bir süre için 5,5 milyon euro’yla finanse edilen "İslam Koleji", Almanya‘da görev yapacak başta imam olmak üzere din görevlileri yetiştirecek. Osnabrück Üniversitesi’nin çatısı altında yaşama geçirilen kolejde ilk aşamada 30 öğrenci eğitim alırken, iki yıl sürecek eğitimde tilavet, tefsir, fıkıh gibi derslerin yanı sıra siyasal, sosyal ve toplumsal bilgiler de aktarılacak. Aralarında 6 kadının da bulunduğu öğrenciler mezuniyetlerinin ardından camilerde Almanca vaaz verecek, ayrıca hastane ve hapishane gibi yerlerde manevi dini rehberlik yapabilecek. Daha önce Almanya’da ya da başka bir ülkede ilahiyat okumuş öğrencilerin kabul edildiği kolej tarafından yapılan açıklamada, kadın öğrencilerin de cami imamlığı yapabilecek şekilde eğitilecekleri, ancak ileride camilerde görevlendirilmeleri konusunda cemaatlerin karar vereceğini belirtildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği projeye mesafeli yaklaşıyor Kolejin destekçileri arasında Müslümanlar Merkez Konseyi, Boşnak İslam Toplumu Derneği ve Faslılar Merkez Konseyi bulunurken Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Milli Görüş gibi üye sayısı kabarık cemaatler "İmam eğitimi devletin değil, cemaatin vazifesi" gerekçesiyle, Almanca imam kolejine mesafeli yaklaşıyor. Kolejin Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eğitimin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada "İslam Koleji Müslümanlar’a yönelik ve onlara eşit haklar tanımayı hedefleyen bir girişim. Birçok cemaatte, özellikle genç göçmen Müslümanlar, yaşadıkları ülke olan Almanya’nın dilinde vaaz dinlemek istiyorlar. Ayrıca giderek artan oranda bir grup, dini meselelere başka ülkelerin karışmasını arzulamıyor" şeklinde konuştu. 3 milyonu Türkiye kökenli yaklaşık 5 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya’da, başta Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer olmak üzere bir dizi siyasetçi, din görevlilerinin maaşının başka devletlerce ödenmesinin imamları "tesir altında bıraktığını" ve yabancı hükümetlerin camiler üzerinden "siyasi nüfuz kurduğunu" savunuyor. Bu konuda eleştirilerin odağındaki kuruluşsa Diyanet’e bağlı olarak çalışan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB). DİTİB’in Almanya’da bine yakın camisi bulunuyor. Bu camilerde büyük kısmı Türkiye’den atanan ve maaşları Diyanet tarafından ödenen yaklaşık 1100 imam görev yapıyor.