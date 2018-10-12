KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İslami Düşünceleri Destekleme Programı, "Almanca Kuran Mealleri" konulu çalıştay düzenlendi.

DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eifel DİTİB Eğitim Merkezinde 7. kez gerçekleştirilen çalıştayda Berlin, Münster, Frankfurt, Osnabrück, Paderborn ve Tübingen üniversitelerinde, İslam, İlahiyat, İslam Din Eğitimi ve İslam Bilimleri bölümleri okuyan 27 master öğrencisi bir araya geldi.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, İslam ilahiyatının disiplinler arası bir bölüm olduğunu, dolayısıyla sadece temel İslam bilimlerinden tefsir, hadis, kelam, fıkıh veya tasavvuftan ibaret olmadığını vurguladı.

Aşıkoğlu, "kompleks ve gelecekte önem arz eden bir bölüm olarak görülmesi gerektir" diyerek vurguladığı İslam ilahiyatının, din bilimleri, din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi ve dinler tarihi alanlarını da içerdiğini ve üçüncü bölüm olarak da yardımcı dil bilimlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.