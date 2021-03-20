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Almanya'da Ankara karşıtlarına tehditler

20.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da son beş yıl içinde Türkiye’de hükümeti eleştirenlere yönelik 24 tehdit vakasının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Almanya'da Ankara karşıtlarına tehditler

Tehdit edilenler de şüpheliler de ağırlıklı olarak Türkiye kökenli.Almanya'da Türkiye hükümetine karşı eleştirel ifadeleri nedeniyle, eleştiri sahiplerine yönelik 20’den fazla tehdit vakasının Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) kayıtlarına geçtiği belirtildi. Alman Haber Ajansı dpa’nın, İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti Meclis Grubu’na verdiği bilgiye dayandırdığı haberinde, söz konusu 24 vakanın 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştiği kaydedildi.

Tehdit edilenlerin ağırlıklı olarak Türkiye kökenli olduğu ve aralarında Sol Partili politikacıların, bloggerların, gazeteci ve yazarların, bilim insanlarının, sanatçıların, milletvekillerinin, HDP destekçilerinin, Almanya Kürt Toplumu’ndan bir yöneticinin ve yerel politikacıların bulunduğu belirtilirken, bu kişilerden bazılarının birden fazla kez tehdit edildiği kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında, muhaliflerin mektup, elektronik posta ya da telefonun yanı sıra en fazla sosyal medya üzerinden tehditlere maruz kaldığı belirtildi. Şüphelilerin yine ağırlıklı olarak Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler olduğu ve bazılarının ifadelerinden, aşırı sağcı Türklerin de şüpheliler arasında bulunduğu çıkarımının yapılabildiği ifade edildi.

Jelpke: Tehditler hafife alınmamalı

Bakanlık, bu vakaların tam anlamıyla mevcut tabloyu yansıtmadığını vurgulayarak, tehdit edilen bazı mağdurların olayı yetkililere bildirmediğini ve istatistiksel kayıtlarda da eksiklikler olabileceğine dikkat çekti.

Federal İçişleri Bakanlığı öte yandan, Almanya’da yaşayan ve kamuoyunda Ankara’ya karşı muhalif duruşlarıyla bilinenler için somut bir tehlikeden bahsedilemeyeceğini belirtti.

Sol Parti Meclis Grubu'nun İç politika Sözcüsü Ulla Jelpke ise, tehditlerin hafife alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Bir yandan Almanya’da aşırı milliyetçi "Bozkurtlar" hareketinin çok sayıda destekçisinin yaşadığına dikkat çeken Jelpke, diğer yandan tehdit edilenlerin birçoğunun Türkiye’de yakınlarının bulunduğunu hatırlatarak, onların güvenliğinin de tehlikede olabileceğini belirtti.

dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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