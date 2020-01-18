Almanya’da annesinden koparılan minik Miray davasında mutlu son

Almanya’nın Wiesbaden kentinde Ağustos ayında Alman Gençlik Dairesi memurları tarafından anaokulundan alınıp el konulan minik Miray, mahkeme kararı ile annesi Şükran Çelik’e teslim edildi.

Almanya’nın Wiesbaden kentinde 3 yaşındaki Miray Çelik, Ağustos ayında Alman Gençlik Dairesi memurları tarafından anaokulundan alınıp gençlik dairesine götürülmüştü. Anne Şükran Çelik’in avukatı Günter Kovalski’nin 4 buçuk ay süren hukuk mücadelesi mahkemenin minik Miray’ın annesine teslim edilmesine karar vermesiyle son buldu. Anne Şükran Çelik bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Adalet yerini buldu. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Allah kimseyi evladından ayırmasın ve kimseye evlat acısı çektirmesin" dedi.

"Mücadelem devam edecek"

Avukat Günter Kovalski ise 3 yaşındaki Miray’ı geri almak için devam eden hukuk mücadelesinin mutlu sonla bittiğini ifade etti. Kovalski, "Alman Gençlik Dairelerinin saçma yardım planlarını uygulamak için çocukları rehin alıyorlar. Mücadelem burada son bulmayacak, gençlik dairelerinin çocukları kafalarına göre anaokullarından veya okullardan kaçırırcasına el koymalarını engellemek için hukuk mücadelem devam edecek" dedi.



