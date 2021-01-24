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Almanya'da antikor ilaçları da devreye giriyor

24.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Almanya koronavirüse karşı Avrupa Birliği’nde antikor ilacını kullanan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya’nın antikor tedavisinden 200 bin doz satın aldığını açıkladı.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ülkesinin Avrupa Birliği'nde (AB) koronavirüse karşı antikor ilacını kullanan ilk ülke olmaya hazırlandığını duyurdu. Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Spahn, Almanya’nın 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını kaydetti. Bakan, antikor ilacının gelecek hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını ve Almanya’nın bu ilacı AB'de kullanan ilk ülke olacağını söyledi.

"Pasif aşı gibi etki eden bu ilacın yüksek riskli hastalara erken dönemde uygulanması durumunda hastalığın seyrinin daha ciddi boyutlara ulaşmasından kaçınılabiliyor" diyen Spahn, ilaç üreticisi şirketin ismini açıklamadı. Söz konusu antikor ilacı, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs tedavisinde de kullanılmıştı. Ekim ayında koronavirüse yakalanan eski Başkan Trump'a ABD'li Regeneron firmasının ilacı onay almadığı halde uygulanmış, Trump tedavinin "müthiş bir iş" başardığını söylemişti. ABD'li Eli Lily firmasının da benzer bir antikor tedavisi geliştirdiği biliniyor.

Trump'ın tedavisinde kullanılan Regeneron firmasının REGN-COV2 isimli ilacı, laboratuvarda üretilen iki antikorun "kokteyli"nden oluşuyor. Antikorlar kendilerini virüsün dış yüzeyinde bulunan ve virüsün hücrelere girmesini sağlayan Spike Proteini'ne eklemliyor ve yapısını bozuyor. Bu sayede virüsün insan hücrelerine saldırması engelleniyor.

Avrupa'da aşı endişesi

Almanya’nın ilacı satın alması AB'de aşı teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Aşı üreticileri BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıkladı.

Alman hükümeti, ağustos sonuna kadar Almanya’da yaşayan herkese aşı olma imkanı sunabilmeyi hedefliyor.

AFP,Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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