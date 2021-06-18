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  4. Almanya'da antisemit ve ırkçılara vatandaşlık verilmeyecek

Almanya'da antisemit ve ırkçılara vatandaşlık verilmeyecek

18.06.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da koalisyon ortakları Yahudilik karşıtı ve ırkçı güdülerle işlenen suçlardan mahkûm olanların Alman vatandaşlığına geçişini engellemek için ilgili yasada değişiklik konusunda uzlaştı.

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Alman vatandaşlığına geçiş ile ilgili yasada değişiklik yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Bild gazetesinin haberine göre, Yahudilik karşıtı veya ırkçı güdülerle işlenen suçlardan mahkûm olanlar Alman vatandaşlığına geçemeyecek. Yasada yapılacak yeni düzenleme ile basit suç kategorisinde değerlendirilen antisemit suçlardan hüküm giyenlerin de vatandaşlığa geçmesi mümkün olmayacak.

"Yasanın sertleştirilmesi önemli"

Gazeteye konuyla ilgili açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili içişleri uzmanı Mathias Middelberg, "Gelecekte Yahudilik karşıtlarının ve ırkçıların vatandaşlığa geçişini engellemek için vatandaşlık yasasının bu şekilde sertleştirilmesi önem taşıyor" dedi. Middelberg, antisemit, ırkçı veya yabancı düşmanı güdülerle işlenen suçlardan hüküm giyenlerin Alman vatandaşı olamayacağını söyledi.

Middelberg, Mayıs ayında Almanya'da yaşanan "kabul edilemez Yahudilik karşıtı olaylar" sonucunda bu uzlaşmaya varıldığını da sözlerine ekledi. Middelberg, "İsrail devletinin var olma hakkı Alman devletinin varlık nedeni olduğu için, bunun vatandaşlığa geçiş yasasında da yer alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İsrail ve Hamas arasında Mayıs ayında tırmanan şiddet nedeniyle Almanya'da Yahudilik karşıtı bazı olaylar çıkmıştı. İsrail'i protesto için düzenlenen gösterilerde de antisemit sloganlar atılmış, İsrail bayrakları yakılmıştı.

AFP, KNA/JD, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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