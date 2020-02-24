Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'deki karnaval kutlamalarında bir aracın karnaval geçit törenine daldığı ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Rosenmontag (Güller Pazartesisi) kutlamaları sırasında Hessen eyaletinde karnaval kutlaması yapanların arasına bir aracın daldığı bildirildi. Kassel polisi, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Bild gazetesi olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Polisin kutlamalar sırasında bölgede görev yaptığı kaydedildi.

Yaralıların durumu veya olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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AFP / SSB, ET

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