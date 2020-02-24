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Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı, onlarca yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 19:44 | Son Güncelleme

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de bir aracın karnaval geçit törenine daldığı ve çoğu çocuk onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı, onlarca yaralı var

Saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.Almanya'nın Hessen Eyaleti’ndeki Volkmarsen’de düzenlenen Rosenmontag (Güller Pazartesisi) karnaval kutlamaları sırasında TSİ 16:30’da bir aracın kentteki karnaval geçit törenine daldığı ve çoğu çocuk onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Karnaval alayına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Hessen İçişleri Bakanlığı, mevcut ipuçları dikkate alındığında şu an itibarı ile saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirmesinde bulundu. Araç sürücüsünün ifadesi alınacak durumda olmadığı da kaydediliyor.

Hessen Kamu Radyo Televizyon Kurumu HR’in bildirdiğine göre, gösteriler sırasında Mercedes marka gri renkli bir araç kalabalığa daldı. HR sürücünün 29 yaşında bir Alman olduğunu bildiriyor. Görgü tanıkları, sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ediyor. Volkmarsen'de yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Olayın sürücünün sağlık nedenleriyle yaşanan bir kaza mı, araçtaki teknik arızadan kaynaklı bir olay mı, yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmazken, incelemelerin henüz sürdüğü belirtiliyor.

Hessen Polisi, bütün eyalette gece yapılması planlanan karnaval geçit törenlerinin de iptal edildiğini duyurdu. İlaveten, vatandaşları spekülasyona neden olacak paylaşımlar yapmamaya çağırdı. Elinde görsel veya bilgi olanların yükleyebilmesi için de polisin bir sayfa oluşturduğunu açıkladı.

Perşembe günü başlayan ve bugün zirveye ulaşan karnaval kutlamaları çerçevesinde Ren Nehri'nin geçtiği kentler başta olmak üzere sokaklarda kostümlü geçit törenleri düzenleniyor. Geçit törenlerinde araçlardan kalabalığa şekerleme ve güller atıldığından çocuklu aileler genelde bu gösterilerde ön sıralarda yer alıyor.

Polisin kutlamalar sırasında bölgede görev yaptığı kaydedildi. Polis yaralıların durumu veya olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

dpa, AFP / ETO, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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