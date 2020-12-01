Almanya’da araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü

Polis sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.Almanya’nın batısında yer alan Trier kentinde bir aracın yaya trafiğine ayrılmış bir alana girerek yayalara çarptığı bildirildi.

Trier Polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok yaralı olduğunu duyurarak vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Polis sürücünün gözaltına alındığını belirtti.

Kamu yayın kurumu SWR, Belediye Başkanı Wolfram Leibe'ye dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 yaralı olduğunu duyurdu.

Yerel gazete Trierischer Volksfreund görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde koyu gri bir Range Rover’ın yayaların arasına yüksek hızla dalıp, insanları havaya fırlatarak ilerlediğini bildirdi. Şehir merkezinin kordon altına alındığı aktarılıyor.

AP, Reuters /SSB, BÖ

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