Almanya'da artan ırkçılık protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde bir yürüyüş düzenlendi.

Altmarkt Meydanı'ndan Carola ve Albert köprülerinden "Cockerwiese" adlı alana kadar yürüyen göstericiler, üzerinde "Biz Almanlar Nazileri durdururuz", "Bölünmez", "AfD’yi durdurun" ve "Nazilere yer yok" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Yürüyüşü organize eden grup, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüyüşe 35 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Dresden polisinden yapılan açıklamada da yürüyüşün olaysız geçtiği, ancak yürüyüş güzergahında bacağında gamalı haç dövmesi bulunan bir kişinin tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saksonya Uyum Bakanı Petra Köping, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, bu yürüyüşle Saksonya'nın sınırlarının ötesine bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Biz, terör ve savaş yüzünden yurtlarından ayrılmak zorunda kalanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, yürüyüşe Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da katıldı.

Anket şirketlerinin yaptıkları kamu araştırmalarında, Saksonya ve Brandenburg'da gelecek hafta pazar günü yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir önceki seçimlere göre önemli ölçüde oylarını artıracağına işaret ediliyor.

