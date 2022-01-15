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Almanya'da aşı belgelerinde sahtecilik arttı

15.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da haber ajası epd'nin yaptığı bir araştırmaya göre, sahte korona aşısı belgesi alanların sayısı arttı.

Almanya'da aşı belgelerinde sahtecilik arttı

Buna göre, 2021'de en az 20 bin aşı belgesinin sahte olduğu tespit edildi.Almanya'da sahte korona aşısı belgesiyle restoran ve alışveriş merkezlerine giriş yapmaya çalışan veya eczanelerde dijital aşı kimliği almaya çalışanların sayısı gittikçe artıyor. Alman Protestan haber ajansı epd'nin ilgili bakanlıklar, eyalet emniyet müdürlükleri ve polis arasında gerçekleştirdiği bir anket, tespit edilen sahte aşı belgelerinin sayısının 2021 yılının sonunda artış gösterdiğini ortaya koydu.

Bavyera eyaletinde Aralık ayında bin 900 sahte belge tespit edilirken, 2021 yılı Ekim ayında sahte belge sayısı 340 olarak kaydedilmişti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Aralık ayında bin 200'den fazla benzer vakaya rastlandı. Yalnızca Brandenburg eyaletinde Kasım ayına kadar bu sayı artmış olsa da Aralık ayında sahte aşı belgesi sayısının 72'ye düştüğü kaydedildi.

Bazı eyaletlerin somut veri paylaşmamasına ve henüz ortaya çıkarılamayan sahtecilik vakalarının da bulunmasına rağmen, ülke çapında 2021 yılında sayısı en az 20 bine varan aşı belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Berlin polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısına ciddi anlamda ulaşmak mümkün değil.

Alman meclisi, Kasım ayında bir yasa değişikliğiyle aşı sertifikası sahteciliğini diğer sağlık belgelerindeki sahtecilikte olduğu gibi cezaya tabi hale getirmişti. Aşağı Saksonya, Berlin ve Berlin'de anketi yanıtlayan kuruluşlar, Kasım ayından bu yana çok kısa bir süre geçmesi nedeniyle henüz sahtecilik suçundan kimsenin mahkumiyet almadığını bildirdi. Rheinland-Pfalz'da ise bu suçlama ile başlatılan soruşturmalar olduğunu kaydetti.

Eyaletlerde yapılan anket, sahte aşı belgelerinin çoğunlukla eczanelerde insanlar dijital aşı kimliği almaya çalışırken tespit edildiğini ortaya koydu. Almanya'da koronavirüse karşı olanlar, aşı karnelerini göstererek eczanelerde dijital aşı kimliği alabiliyor.

Baden-Württemberg Eyaleti Emniyet Teşkilatı ve Eczaneciler Birliği Aralık ayında "Her gün eczanelerde dijital aşı pasaportuna sahip olabilmek için sahte aşı belgeleri gösteriliyor" paylaşımını yapmıştı.

Schleswig-Holstein eyaletinde de, polis ve zabıtanın kontrolleri esnasında sahte aşı belgelerinin tespit edildiği ya da işverenlerin sahte belgeleri ihbar ettiği kaydedildi. Berlin polisi, bu hususta pek çok isimsiz ihbar aldığını belirtirken, Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti İçişleri Bakanlığı, eyalette doktorlar ya da damga/baskı şirketlerinden gelen ihbarlarla sahtecilik vakalarının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Berlin polisinin verdiği bilgilere göre sahte aşı belgeleri sıklıkla mesajlaşma uygulamaları ya da e-ticaret sitesi Ebay üzerinden temin ediliyor. Fiyatların 50 euro ile 350 euro arasında değiştiği, dijital aşı belgelerinin, sahte aşı defterlerinden daha pahalı olduğu belirtiliyor.

epd/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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