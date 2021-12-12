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Almanya'da aşı karşıtlarının eyleminde arbede çıktı

12.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Greiz kentinde korona tedbirlerine ve aşıya karşı çıkanların düzenlediği gösteride 227 kişi gözaltına alındı, 14 polis yaralandı.

Almanya'da aşı karşıtlarının eyleminde arbede çıktı

Hükümet, "Querdenker" adlı grubun giderek radikalleştiği uyarısında bulundu.Almanya'da korona önlemlerine karşı çıkanlar ve aşı karşıtları Cumartesi günü birçok kentte protesto gösterisi düzenledi.

Korona tedbirlerine karşı çıkan grupların düzenlediği gösterilerde en geniş katılım Hamburg'da oldu. Polisin verdiği bilgilere göre, "Ayar kaçtı, çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin" sloganıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Olay yaşanmayan gösteriye 4 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Greiz ve Reutlingen'de polis müdahale etti

Thüringen eyaletinin Greiz kentinde, korona önlemlerine karşı çıkan ve "Querdenker" olarak adlandırılan grubun düzenlediği gösteride ise eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Thüringen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Greiz'da yaklaşık bin kişinin yürüyüşü polis tarafından durdurulurken, bazı eylemciler protesto yürüyüşünü sürdürmeye çalıştı. Bunun üzerine polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 14 polis memuru yaralandı. Açıklamada, bir polis memurunun hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Polisin 227 kişiyi gözaltına aldığı, 91 kişi hakkında da işlem yaptığı belirtildi.

Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kentindeki gösteriye de polis müdahale etti. Reutlingen polisi ve belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumartesi günü kentteki Halk Parkı'nda gösteri düzenlenmesinin planlandığı, ancak maske zorunluluğu ve diğer hijyen önlemleri nedeniyle gösterinin iptal edildiği belirtildi. Buna rağmen, parkın yanındaki caddede yaklaşık bin 500 kişinin toplandığı, kurallara uyulmaması ve gösterinin kim tarafından düzenlendiğinin bildirilmemesi nedeniyle polisin gösteriyi dağıtmak istediği kaydedildi. Açıklamaya göre, göstericilerin protesto yürüyüşüne devam etmeye çalışması üzerine arbede yaşandı. Polisin oluşturduğu zinciri yarmaya çalışan göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti. Polis, bazı göstericiler hakkında polise saldırı ve hakaret suçlamalarıyla işlem başlattı.

Stuttgart'ta da korona tedbirlerinin protesto edilmesine yönelik dört gösteri düzenlendi. Stuttgart polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin merkezinde insan zinciri oluşturarak düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Polis, maske zorunluluğu gibi kurallara uymadıkları gerekçesiyle 12 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı'ndan radikalleşme uyarısı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, korona tedbirlerine karşı gösterilere katılanlara, aşırı sağcılar ve İmparatorluk Vatandaşları olarak adlandırılan grup ile aralarına mesafe koymaları için çağrıda bulundu. "Aşırı sağcılar ve İmparatorluk Vatandaşları, kendi hedeflerine ulaşmak için bu hareketi kullanıyorlar" uyarısında bulunan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, gösterilere katılan birçok kişinin bu gruplarla arasına mesafe koymadığını belirtti. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Faeser, korona tedbirlerine ve aşıya karşı çıkan "Querdenker" hareketinin giderek radikalleştiğine de dikkati çekti. "Querdenker" hareketi içinde radikalleşmenin ve şiddet eğiliminin arttığını belirten İçişleri Bakanı, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu hareket dahilindeki aşırı unsurları izlemeyi yoğunlaştırdığını ifade etti.

AFP,dpa,epd/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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