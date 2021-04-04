Almanya'da aşı olanlara "özgürlük" tanınması tartışılıyor

İçişleri Bakanı Seehofer ise salgınla mücadelede federal yasal düzenleme önerisini gündeme getirdi.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının üçüncü dalgasının ardından bazı kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte aşı olanlara bazı serbestliklerin tanınabileceğini açıkladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, aşı olanların yeni bir test yaptırmadan mağazalara veya kuaföre gidebileceğini, ayrıca karantinaya girmelerine gerek olmadığını belirtti. Almanya'nın birçok eyaletinde mağazalardan alışveriş yapabilmek veya kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şartı aranıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün raporu Sağlık Bakanı Spahn, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son raporuna dayandırdığı açıklamasında, iki doz aşı olanlara testi negatif çıkanlarla aynı muamelenin uygulanacağını belirterek, bunun nasıl hayata geçirileceğini eyalet yönetimleri ile görüşeceğini bildirdi. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün Sağlık Bakanlığına gönderdiği raporda, "Şu andaki bulgularımıza göre, tamamen aşı olan kişilerin, ikinci doz aşıyı almalarından en geç 15 gün sonra virüsü bir başka kişiye bulaştırma riskleri, hızlı antijen testi negatif olan semptomsuz enfekte kişilere kıyasla daha düşüktür" denildi. RKI raporda, eldeki bulgulara göre aşılanan kişilerin salgının yayılmasında pek rol oynamadığını bildirdi.

Spahn'ın önerisine destek Sağlık Bakanı Spahn'ın açıklamalarına Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karl Lauterbach'dan destek geldi. Koalisyon ortağı SPD'nin sağlık politikaları sözcüsü Lauterbach, Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "aşı olanlara çok nadiren virüs bulaştığını ve virüs bulaşması halinde de başkalarına bulaştırma ihtimalinin bulunmadığını" söyledi. Muhalefetteki Hür Demokrat Partili (FDP) Marco Buschmann ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir kişinin kendisi veya başkaları için herhangi bir tehlike olmadığı tespit edildiyse, devletin özgürlüğünü kısıtlama hakkı yoktur" ifadesini kullandı. Sağ popülistlerden eleştiri Buna karşılık sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Meclis grup Başkanı Alice Weidel, Sağlık Bakanı Spahn'ın önerisini eleştirdi. Bu önerinin "aşı olanlara daha fazla özgürlük" verilmesi olarak satıldığını savunan Weidel, bunun aşı olmayanları veya olmak istemeyenleri etiketlemekten başka bir şey olmadığını ileri sürdü. Weidel, bunun dolaylı olarak "aşı zorunluluğuna" dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.