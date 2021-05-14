Almanya'da aşı rekoru: Bir günde 1,35 milyon kişiye aşı yapıldı

Ülkede vaka sayılarında da düşüş kaydedildi.Almanya'da koronavirüse karşı yapılan aşılarda yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Jens Spahn Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Çarşamba günü ülkede 1 milyon 350 bin kişiye aşı yapıldığını duyurdu.

"İleriye doğru büyük bir adım: Çarşamba günü 1,35 milyon aşı ile Almanya'da yeni bir günlük rekor kırıldı. Böylelikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde Almanların yüzde 2'sine aşı yapıldı" ifadelerini kullanan Bakan Spahn, Almanya'da yaşayanların yüzde 35,9'una en az bir doz, yüzde 10,6'sının ise aşılarının tamamlandığını belirtti. Buna göre, Almanya'da yaşayanların 29 milyon 800 bini en az bir doz, 8 milyon 800 bini ise iki doz aşı oldu.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, Almanya'da dini tatil olan Perşembe günü ise 408 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Almanya'da koronavirüse karşı aşı kampanyası geçen yılın sonunda başlamış ve aşıda yaş ile meslek grubuna göre öncelikler belirlenmişti. Öncelikle 80 yaş üzerindekiler ile bakım evlerinde çalışanlar ve sağlık personeline aşı yapılmıştı. Sağlık Bakanı Spahn geçen hafta ise aşıda öncelik sırasının kaldırılacağını açıklamıştı.