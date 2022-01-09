Almanya'da aşı zorunluluğu tartışılıyor

Almanya’da geçen ayın başından bu yana iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon, aşı zorunluluğu yönündeki adımların hızlı atılamayacağı açıklamalarında bulundu.

SPD Federal Meclis Grup Başkan Vekili Dirk Wiese, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, aşı zorunluluğu konusundaki görüşmelerin Mart 2022 sonuna kadar karara bağlanması gerektiğini söyledi. Bunun gecikmeli olduğu eleştirilerine de değinen Wiese, aşı zorunluluğunun etkisinin zaten kısa vadeli görülmeyeceğini belirterek cevap verdi ve bir aşı zorunluluğu kararıyla gelecek sonbahar ve kış dönemine hazırlanmanın mümkün olacağını savundu.

Yine hükümet ortağı Yeşiller’in Federal Meclis Grup Eş Başkanı Britta Haßelmann ise aşı zorunluluğu kararı almanın kolay olmadığını ve böylesi bir kararın önemli bir müdahale anlamına geleceğini söyledi. Konunun önce partilerin meclis gruplarında tartışılması ve aşı zorunluluğu konusunda neler düşünüldüğünün öğrenilmesi gerektiğini belirten Haßelmann, Ocak 2022 sonu gibi Federal Meclis’te konunun tartışmaya açılabileceğini söyledi. Funke Medya Grubu’na konuşan Haßelmann, "Konu o kadar önemli ve kapsamlı ki, sağlam temelli olmalı ve hassas görüşmelerin yapılması şart" diye vurguladı. Haßelmann, aşı zorunluluğunu desteklediğini de sözlerine ekledi.​​

Vekiller kendi iradelerine göre karar verecek

Aşı karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Almanya’da böylesi bir zorunluluk temel hak ve özgürlüklere müdahale olacağı endişesiyle yoğun biçimde tartışılıyor. Aşı konusunda mecliste yapılacak oylamada parti grupları, milletvekillerine bağlayıcı bir tutum izleme tavsiyesinde bulunmuyor. Vekillerin kendi iradesi ve vicdanına göre karar vermesi hedeflenen aşı zorunluluğu kararı için hükümetin büyük partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) hızlı karar yerine önce bu ay sonuna kadar parti içinde bir durum tespit tartışması yürütmeyi hedefliyor. Aşı zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin de yılın üç ayı sonunda tamamlanmasını öneriyor. Dolayısıyla da yasal düzenlemenin mart ayı sonunda çıkması halinde karara dair son onayı verecek olan Eyalet Temsilciler Meclisi’nin 8 Nisan’daki oturumunda konuyu oylaması muhtemel gözüküyor.

Yerel yönetimler hızla aşı zorunluluğu istiyor

Almanya’da pandemiyle mücadelede asıl yetkiyi elinde tutan yerel yönetimler ise bir aşı zorunluluğunu destekliyor. Almanya Kent Meclisleri Başkanı Markus Lewe, pandemiyi geride bırakabilmek için çoğunluğun aşı olması gerektiğini, bunun da ancak aşı zorunluluğu uygulamasıyla başarılmasının muhtemel olduğunu kaydediyor. Ancak bu şekilde beşinci bir dalgaya karşı daha donanımlı ve hazırlıklı olunabileceği görüşünü savunuyor.

Muhalefet de hükümeti sıkıştırıyor

Merkel döneminin sona erdiği 26 Eylül 2021 seçimlerinde hezimete uğrayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ittifakından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Thorsten Frei da aşı zorunluluğu konusunda Sosyal Demokrat Parti'li Başbakan Olaf Scholz’u daha aktif davranmaya davet etti. Bild gazetesine konuşan Frei, Başbakan Scholz’un parlamentodan çıkacak kararı oturup bekleyemeyeceğini söyledi ve "çok değerli bir zamanın hiç edildiğini ve bunun ülkeyi yönetmek değil görevi ifa etmeyi reddetmek" olduğunu iddia etti.

Almanya’da aşı zorunluluğuna halktan destek var

Almanya’da kamuoyu araştırma enstitüsü Insa’nın yaptığı bir ankete göre halkın yüzde 61'i aşı zorunluluğunu desteklerken, yüzde 32'si karşı çıkıyor. Yüzde 7 ise bu konuda kesin bir yargı sahibi değil.

Almanya Çocukları Koruma Birliği (Kinderschutzbund) Başkanı Heinz Hilgers de ebeveynlere çağrıda bulunarak aşı olmalarını tavsiye etti. dpa’ya konuşan Hilgers, ebeveynlerin ağır hastalanmasının çocuklar için ne kadar zor olduğuna dikkat çekti ve kendi sağlıklarına dikkat etmelerinin çocuklarının çıkarına olduğunu da vurguladı.

Federal idari sisteme sahip olan Almanya’da bir aşı zorunluluğu 16 eyaletin başbakanı tarafından da destekleniyor. 7 Ocak’ta düzenlenen korona zirvesi sonrasındaki basın toplantısında Federal Hükümet Başbakanı Olaf Scholz, bütün eyalet hükümetlerinin bir aşı zorunluluğu uygulamasını desteklediklerini duyurmuştu.

Hür Demokratlar çekimser

Almanya’da pandemiye dair kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu konusunda federal hükümetin ortağı Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) çekimser bir tutum izlemesi sebebiyle hızlı adımlar atılamıyor. Yine FDP’nin bastırmasıyla Kasım 2021’de ülkede federal çapta tedbirlerin sıkılaştırılmasını mümkün kılan ulusal pandemi hali uygulamasına son verilmişti.

Omicron’un tespit edilemez biçimde yayılması endişesi

Almanya hekimler birliği Marburger Bund ise aşırı bulaşıcı olsa da şimdiye kadar yapılan araştırmalarda hafif geçirildiği tespit edilen Omicron dalgasının tespit edilmemesinden endişeli. Marburger Bund Başkanı Susanne Johna, pek çok insanın Omicron'u soğuk algınlığı şeklinde hissedip varyanta yakalandığını bile anlamıyor olabileceğini kaydetti. Almanya Yazı İşleri Ağı‘na (RND) konuşan Johna, Omicron varyantına yakalananlarda tad ve koku kaybının hissedilmediğine de dikkat çekerek, hafif belirtilerde bile en azından hızlı antijen testi yaptırmalarını tavsiye etti. "Her kim ki burnu akıyor, öksürüyor veya kendini kötü hissediyorsa tedbir amaçlı da olsa test yaptırsın, kendini izole etsin ve şüphe halinde ikinci gün yine antijen hızlı testi yapsın" diye konuştu.

dpa/ETO,JD

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