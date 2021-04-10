Almanya'da Aşılama İvme Kazandı

Almanya’da aile doktorlarının muayenehanelerinde aşı yapılmaya başlanmasıyla aşılama sayısında rekor kırıldı. Almanya Aşı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, sadece dün 700 bine yakın aşılama yapıldığı, Çarşamba gününden bu yana yapılan aşı sayısının 2 milyonu bulduğu açıklandı.
Federal Sağlık Bakanlığı bu hafta sonunda 1 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini duyurdu. Bakanlık, ülkedeki 75 bin aile hekiminin 50 bininin her gün 20 aşı yapması durumunda haftada en az 5 milyon kişinin aşılanacağını, böylece en geç Temmuz ayı sonunda sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini bildirdi.
Aile doktorları tarafından ilk iki haftada Pfizer/BioNTech aşısı, daha sonra ise AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısı uygulanması öngörülüyor. Cuma akşamının verilerine göre şimdiye dek ülke genelinde 17 milyon 35 binden fazla aşı yapıldı. Bunun 12 milyon 200 binden fazlası birinci doz, 5 milyona yakını ise ikinci doz aşı olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre halkın yüzde 5,8’i tam aşılandı. Yüzde 14,7’si ise ilk doz aşısını yaptırmış oldu.
Almanya'nın nüfusunun yaşlı olması, bürokratik engeller ve aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle aşılama süreci yavaş başlamış, İngiliz-İsveç ortak yapımı AstraZeneca aşısının yapılmasının 60 yaş altındakilere durdurulması da yoğun eleştirilere neden olmuştu.
Federal Sağlık Bakanlığı bunun üzerine, salgında üçüncü dalga ile mücadele eden ülkede aşılamayı hızlandırmak için aşı merkezlerinin yanısıra, aile doktorlarının Corona virüsü aşısını uygulamaya başlamasını kararlaştırdı.
Bakanlığın planına göre, bundan sonraki aşamada uzman doktorların, işyerlerindeki şirket doktorlarının ve eczanelerin de aşılamaya başlaması hedefleniyor. Almanya‘nın aşılama kampanyasını hızlandırabilmek için Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız hareket ederek, Rusya’da geliştirilen ve uygulanan Sputnik V aşısını almak için görüşmelere başladığı da açıklanmıştı.
Merkel’den tedbirler için yasa değişikliği
Öte yandan aşılama dışında salgınla daha etkili mücadele edilmesini isteyen Başbakan Angela Merkel, tedbirleri tek elden ve daha koordineli bir şekilde yürütebilmek için yasa değişikliğine gidiyor. Yasa değişikliği ile eyaletler Corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusunda devre dışı kalacak.
Son olarak 3 hafta önce eyalet başbakanları ile bir araya gelen Merkel, önlemlerin sertleştirilmesi ve ülkenin çok sıkı bir şekilde kapanması yönündeki teklifini kabul ettirememişti. Eyalet bakanları ile 12 Nisan’da yapılması planlanan toplantıyı iptal eden Başbakan, ‘Salgından Koruma Yasası’nda değişikliği gündeme getirerek, bundan sonra Almanya çapında bağlayıcı ortak bir düzenlemenin önünü açtı.
Salı günü yapılacak hükümet toplantısında yasa değişikliğinin ele alınıp karara bağlanması, ardından da Federal Meclis’te onaylanması planlanıyor. Yasanın en geç Cuma günü Eyaletler Meclisi’nde de onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
Merkel’in en azından Nisan ayının sonuna kadar uygulamaya almayı hedeflediği önlemlere göre 100 bin kişide yedi gün içinde vaka sayısı 100'e ulaşan kent ve bölgelerde gıda satan marketler, eczaneler ve petrol istasyonları hariç tüm dükkanlar kapatılacak, saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Okullar, yuvalar, yüksekokullar kapatılırken, işverenlerin çalışanlarına işyerlerine gitmelerine gerek kalmadan evden çalışma imkanı sağlamaları zorunluluk haline gelecek.