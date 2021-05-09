Almanya’da Aşılananlarla Hastalığı Atlatanlara Kısıtlamalar Kalktı

Almanya'da 9 Mayıs’tan itibaren iki kez aşılanmış kişiler veya Corona hastalığını geçirip, iyileşenler için belirli kısıtlamalar artık geçerli değil. Bilim dünyası ve uzmanlar iki doz aşı yaptıranların yanısıra, hastalığı kapıp iyileleşenlerin, en az 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riskini çok düşük olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde virüse karşı bağışıklık kazananlar, akşam 22’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar, ayrıca başka insanlarla buluşma veya sosyal faaliyetlere katılma gibi temel hak ve özgürlükleri geri verilecek. Mağazalara, kuaför ve cilt bakım merkezlerine, bir müze veya botanik bahçesi gibi yerlere girerken Corona negatif olduğunu kanıtlayan test sonucu bulundurmak zorunda kalmayacak. Test yaptırmak zorunda kalmayacaklar. Özel buluşmaları kısıtlayan düzenlemeden muaf tutulurken, istedikleri sayıda insanlarla bir araya gelebilecekler, ayrıca yaşlı ve bakım yurtlarını da ziyaret edebilecekler.
Ayrıca yine bu kapsamdaki kişiler için yurtdışından dönüşlerde karantina uygulaması sadece çok istisnai durumlarda geçerli olacak. Bu, aralarında Türkiye’nin de olduğu riskli bölgelerden dönenler için de geçerli olacak. Alman Ekonomi Enstitüsü kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla, sadece 65 yaş üstü kişilerin, pandemi öncesi dönemdeki tüketim alışkanlıklarına dönmeleri halinde bunun ekonomiye ayda 4 milyar Euro büyüklüğünde katkısı olacağını açıkladı.
Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçen Cuma günü katıldığı AB zirvesinden sonra yaptığı açıklamada “Bu yaz genel olarak tatil gezilerine çıkılacağından umutluyum” demesi seyahat sektöründe büyük sevince neden olurken, satışlarda büyük bir ivme gözlendi. Merkel, Avrupa'da yaz tatilinin aşılanmamış insanlar için de mümkün olacağı konusunda iyimser olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanı Jens Spahn da "AB içinde seyahat etmek muhtemelen aşıya bağlı olmayacak. Ayrıca testlerle Avrupa'da iyi bir şekilde dolaşabileceksiniz" şeklinde konuştu.
Yeni bir skandal daha
Bu arada son haftalarda Alman siyasetini, özellikle muhafazakar CDU/CSU partilerini alt üst eden maske yolsuzluğu skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun eski politikacılarından Gerold Tandler’in kızı Andrea Tandler’in devlet kurumlarına maske satışında aracılık yaparak milyonlarca Euro rüşvet aldığı ortaya çıktı.
İsviçreli Emix şirketinin Alman sağlık kurumlarına 670 milyon Euro tutarında maske satışı yapmasına aracı olduğu belirtilen Tandler’in 50 milyon Euro’ya yakın komisyon aldığı iddia edildi. Almanya'da yoğun maske sıkıntısı yaşanan salgının ilk döneminde CDU ve CSU’dan çok sayıda milletvekilinin ve Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke’nin, resmi kurumlara maske alımında aracılık ederek komisyon aldığı ortaya çıkmış, bazı milletvekilleri istifa ederken, bazıları hakkında soruşturma açılmıştı.