Almanya’da Aşılananlarla Hastalığı Atlatanlara Kısıtlamalar Kalktı

Almanya'da 9 Mayıs’tan itibaren iki kez aşılanmış kişiler veya Corona hastalığını geçirip, iyileşenler için belirli kısıtlamalar artık geçerli değil. Bilim dünyası ve uzmanlar iki doz aşı yaptıranların yanısıra, hastalığı kapıp iyileleşenlerin, en az 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riskini çok düşük olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde virüse karşı bağışıklık kazananlar, akşam 22’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar, ayrıca başka insanlarla buluşma veya sosyal faaliyetlere katılma gibi temel hak ve özgürlükleri geri verilecek. Mağazalara, kuaför ve cilt bakım merkezlerine, bir müze veya botanik bahçesi gibi yerlere girerken Corona negatif olduğunu kanıtlayan test sonucu bulundurmak zorunda kalmayacak. Test yaptırmak zorunda kalmayacaklar. Özel buluşmaları kısıtlayan düzenlemeden muaf tutulurken, istedikleri sayıda insanlarla bir araya gelebilecekler, ayrıca yaşlı ve bakım yurtlarını da ziyaret edebilecekler.

Ayrıca yine bu kapsamdaki kişiler için yurtdışından dönüşlerde karantina uygulaması sadece çok istisnai durumlarda geçerli olacak. Bu, aralarında Türkiye’nin de olduğu riskli bölgelerden dönenler için de geçerli olacak. Alman Ekonomi Enstitüsü kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla, sadece 65 yaş üstü kişilerin, pandemi öncesi dönemdeki tüketim alışkanlıklarına dönmeleri halinde bunun ekonomiye ayda 4 milyar Euro büyüklüğünde katkısı olacağını açıkladı.