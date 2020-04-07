Almanya’da aşırı sağ kaynaklı suçlarda artış

Aşırı sağ kaynaklı şiddet suçlarında gerileme kaydedilirken siyasi kaynaklı suçlarda artış dikkat çekiyor.İçişleri Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya’da aşırı sağcı saiklerle işlenen suçların sayısında geçen yıl artış kaydedildi. Yeşiller Partisi milletvekili Irene Mihalic’in soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıt Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde yer aldı. Buna göre, Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcı nedenlerle işlenen 22 bin 337 suç polis kayıtlarına geçti. 2018’de aşırı sağcı nedenlerle işlenen suçların sayısı 20 bin 431; 2017’de ise 20 bin 520 olarak kaydedilmişti.

Haberde, 2019’da aşırı sağcı nedenlerle işlenen suçların çoğunun propaganda yapmak ve halk arasında nefreti yaymak olduğu belirtildi. Kaydedilen bine yakın vakanın ise adam yaralama, cinayet veya bunlara teşebbüs gibi şiddet eylemi olduğuna dikkat çekildi.

Soru önergesine verilen yanıta göre, aşırı sağcı şiddet olaylarında ise geçen yıl düşüş kaydedildi. 2018'de bin 156 olarak kaydedilen aşırı sağcı şiddet suçlarının sayısı, 2019’da 986 olarak tespit edildi.