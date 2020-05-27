Almanya'da aşırı sağ kaynaklı suçlarda artış

Radikal İslamcı suçlarda ise gerileme kaydedildi.Almanya'da siyasi kaynaklı suçlarda 2019'da güçlü artış kaydedildi. Aşırı sağ ve sol kaynaklı suçlar artarken radikal İslamcı suçlarda gerileme görüldü.

Emniyet'in suç istatistiklerine göre siyasi kaynaklı suçların sayısı geçen yıl yüzde 14 oranında artarak 41 bin 177'ye yükseldi. Hakaretten yaralama, kundaklama ve cinayetlere uzanan suç eylemlerinin yaklaşık yarısının aşırı sağcılar tarafından işlendiği bildirildi. Aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı 2018'e göre yüzde 9,4 oranında artarak 22 bin 342'ye yükseldi.

En büyük artış, antisemitist suç vakalarında görüldü. Yahudileri hedef alan suç eylemlerinin oranı yüzde 13'lük artışla 2 bin 32 olarak kaydedildi. Bu suçların yüzde 93'ünün aşırı sağ görüşlü failler tarafından işlendiği tespit edildi. "İslam düşmanı" olarak sınıflandırılan suç sayısı ise yüzde 4,4'lük artışla 950'ye yükseldi.

Din kaynaklı suçların sayısında ise 425 vakayla yüzde 27'lik gerileme kaydedildi. Radikal İslamcı suçlardaki gerilemede, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgilerin ve Almanya'da son yıllarda çok sayıda radikal İslamcı derneğin yasaklanmasının etkili olduğu düşünülüyor.