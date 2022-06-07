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Almanya'da aşırı sağ: Suçlar azaldı aşırılar arttı

07.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da aşırı sağ eğilimli suçlarda düşüş kaydedilirken, şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısında artış oldu. Almanya'da 2018 yılından beri artan aşırı sağ ilintili suç ve şiddet eylemlerinin sayısı geçen yıl düşüş kaydetti.

Almanya'da aşırı sağ: Suçlar azaldı aşırılar arttı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser 2021 yılı Anayasa'yı Koruma Raporu'nun sunumunda yaptığı açıklamada, aşırı sağ kaynaklı suçların yüzde 9,6 oranında düşüş göstererek, 20 bin 200'e gerilediğini söyledi.

Raporda, şiddet potansiyeli taşıyan 13 bin 500 civarındaki aşırı sağcı sayısının ise bir yıl içinde 200 kişi arttığına dikkat çekildi.

Raporu başkent Berlin'de Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ile birlikte açıklayan İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağın demokrasi için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Faeser, "Radikalleşmeyi durdurmalı, aşırı sağ yapılanmaları dağıtmalı ve aşırılık yanlılarının sürekli olarak silah edinmelerinin önüne geçmeliyiz" diye konuştu.

Aşırı solcu şiddet de mercek altında

"Aşırı solcu şiddete karşı hala çok tutarlı ve erken müdahaleye ihtiyacımız var" diye konuşan Faeser, bu kesimde de "Yüksek düzeyde radikalleşme" görüldüğünü kaydetti.

Rapora göre, yaklaşık 6 bin 100 olarak kayıtlara geçen dosya ile aşırı solcu suçların sayısı yüzde 7,4 azaldı. 2021'de aşırı solcuların sayısında ise artış görüldü. Bu kişilerin Almanya çapındaki toplam sayısı rapora göre 10 bin 300 civarında.

Faeser, İslamcı terörizm tehdidinin de halen sürdüğünü belirtirken, Rusya başta olmak üzere, yabancı istihbarat örgütlerinin ülkede giderek daha karmaşık hale gelen faaliyetlerinin de "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Ancak raporda, 2021 yılında yapılan Federal Parlamento seçimleri ile beş eyaletteki seçimlerde yabancı istihbarat örgütlerinin somut olarak etkili olduklarına dair bir veriye rastlanmıyor.

Bakan Faeser diğer yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla tehdit durumunun yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Almanya'da iç güvenliği ve barışı, Rus casusluk faaliyetlerine, etki girişimlerine, yalanlara ve savaş propagandasına karşı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Faeser, Almanya'nın, özellikle siber saldırılara karşı daha fazla donanıma gereksinimi olduğunu da ifade etti.

AFP / TY,ET

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Almanya
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