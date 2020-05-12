Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor

Çocuk ve gençlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.Sağcı, Irkçı ve Antisemit Şiddet Kurbanları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG), 2019 yılında Almanya'nın beş doğu eyaletiyle Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde gerçekleşen aşırı sağcı ve şiddet içerikli saldırıların bilançosunu açıkladı. Kuruluşun Salı günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılında sekiz eyalette her gün en az beş aşırı sağcı, ırkçı ve antisemit saldırı gerçekleşti.

Geçen yıl boyunca Almanya'nın eyaletlerinin yarısında toplam bin 347 saldırı kayıt altına alındı. Yüzde 80'inde fiziksel yaralama söz konusu olduğu kaydedilen saldırılar sonucunda bin 982 kişinin doğrudan mağdur olduğu kaydedildi. 2019 yılında çocuk ve gençlere saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında arttı.

2019 yılındaki saldırılar sonucunda 3 kişi de yaşamını yitirdi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında halihazırda on kişi, aşırı sağcı ve ırkçı saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor. Öte yandan aşırı sağcı saldırı sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azaldı.