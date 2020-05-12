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Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın doğu eyaletleri dahil sekiz eyaletinde 2019'da bin 347 kişinin aşırı sağcı saldırıya maruz kaldığı, üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor

Çocuk ve gençlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.Sağcı, Irkçı ve Antisemit Şiddet Kurbanları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG), 2019 yılında Almanya'nın beş doğu eyaletiyle Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde gerçekleşen aşırı sağcı ve şiddet içerikli saldırıların bilançosunu açıkladı. Kuruluşun Salı günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılında sekiz eyalette her gün en az beş aşırı sağcı, ırkçı ve antisemit saldırı gerçekleşti.

Geçen yıl boyunca Almanya'nın eyaletlerinin yarısında toplam bin 347 saldırı kayıt altına alındı. Yüzde 80'inde fiziksel yaralama söz konusu olduğu kaydedilen saldırılar sonucunda bin 982 kişinin doğrudan mağdur olduğu kaydedildi. 2019 yılında çocuk ve gençlere saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında arttı.

2019 yılındaki saldırılar sonucunda 3 kişi de yaşamını yitirdi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında halihazırda on kişi, aşırı sağcı ve ırkçı saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor. Öte yandan aşırı sağcı saldırı sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azaldı.

"Tehlike büyüyor"

VBRG Yönetim Kurulu Üyesi Judith Porath, şiddet olaylarında kaydedilen düşüşe rağmen aşırı sağcı saldırıların sayısının yüksek olduğunun altını çizdi. Porath, aşırı sağcılar, ırkçılar ve antisemitlerin düşman olarak gördüğü kişiler için tehlikenin ciddi biçimde büyüdüğünü söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise, korona kriziyle meşgul olunan süreçte aşırı sağla mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Lambrecht, yeni verilerin, aşırı sağcı şiddet, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığının "maalesef Almanya'da çok sayıda insanın gündelik yaşamının bir parçası" olduğunu ifade etti. Lambrecht, "Aşırıcılığın beslendiği tabanı kurutmak zorundayız" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Alman hükümetinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün kurbanlarının yakınlarına ve mağdurlarına destek olması için ombudsman olarak görevlendirdiği Barbara John‘un, Adalet Bakanı Lambrecht'e bir mektup yazdığı belirtildi. Mektupta, aşırı sağcı saldırı mağdurlarına maddi destekte bulunulması istendi.

DW,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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