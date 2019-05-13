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"Almanya'da aşırı sağ yeni bir dinamizm kazandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang: - "Almanya'da aşırı sağ yeni bir dinamizm kazandı. Bunların saldırı ve tehditlerinden dolayı polis, gazeteci, göçmen kökenli insanlar mağdur oldu"

BERLİN (AA) - Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkede aşırı sağın yeni bir dinamizm kazandığını söyledi.

Haldenwang, "Siyasi Aşırıların Hareket Kabiliyeti Gücü" başlıklı güvenlik sempozyumunda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı gruplar nedeniyle ortaya çıkmakta olan tehdit konusunda uyarılarda bulundu.

BfV Başkanı, aşırı sağa dikkati çekerek, "Aşırı sağ yeni bir dinamizm kazandı. Bunların saldırı ve tehditlerinden dolayı polis, gazeteci, göçmen kökenli insanlar mağdur oldu. Göçmen kökenli insanlar bu nedenle kendilerini artık güvende hissetmiyorlar." diye konuştu.

Ülkede aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterilerinde neyin meşru, neyin aşırılık olduğunun net belirlenmesinden yana olduklarını kaydeden Haldenwang, ''Bu grupların yoğun biçimde birbirine bağlanması, sahte haber kullanımı, sahte propaganda ve yoğun sokak şiddeti kullanımı dikkate alındığında, bu şiddet gruplarından küçük terör örgütlerinin oluşumuna tanık olabiliriz." ifadesini kullandı.

Haldenwang, geçen yıl Chemnitz'deki şiddetli protesto olaylarının küçük sağ grupların sosyal medya ve internet platformlarında sahte haberler yayarak yerel halkı nasıl hızla harekete geçirebileceklerini örnek olarak gördüklerini belirterek, BfV'nin radikal aşırı sağcılar arasındaki iletişimi engellemek ve propaganda faaliyetlerini izlemek için daha fazla personel ve gözetim yetkilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Thomas Haldenwang, aşırı sağ dışında aşırı sol grupların da şiddet eğilimlerinin arttığına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV)

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