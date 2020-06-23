Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Grubun özellikle internette aktif olduğu belirtiliyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, çoğunlukla online platformlarda faaliyet gösteren Neonazi grup "Nordadler"i (Kuzey Kartal) yasakladı. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde grubun önde gelen temsilcilerine yönelik operasyonlara 130'dan fazla polis katıldı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan aramalarda silah ve patlayıcı madde bulunmadığını, ancak bir beyzbol sopası bulunduğu bilgisini verdi. Bakanlık sözcüsü, aramalarda bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve cep telefonlarına el konduğunu belirtti. Sözcü bunun yanı sıra nasyonal sosyalist yayınlar, nasyonal sosyalizm dönemine ait bayraklar ve miğfer gibi ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Sözcü, aramalar sırasında gözaltına alınan olmadığını da sözlerine ekledi.

Seehofer: Aşırı sağcılığa yer yok

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Neonazi grubun yasaklanmasına ilişkin açıklamasında "Nefret ve kışkırtıcılık yayan, nasyonal sosyalist bir devletin yeniden kurulmasını özleyen dernek ve grupları yasaklayacağım" ifadesini kullandı. Seehofer, aşırı sağcılık ve antisemitizmin Almanya'da ne gerçek ne de sanal dünyada yeri olmadığını belirtti.