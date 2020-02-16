Almanya’da aşırı sağcı hücrenin Finlandiya bağlantısı

Cuma günü Almanya’nın altı ayrı eyaletinde 13 eve düzenlenen operasyonlarda 12 Alman vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dördünün grup üyesi olduğundan, sekiz kişinin de gruba yardım ettiğinden şüphelenildiği belirtilmişti.

Söz konusu grubun üyelerinin ilişkisinin tespit edildiği, göçmen ve İslam karşıtı Odin’in Askerleri, Avrupa’ya başlayan sığınmacı akınının ardından 2015’te Finlandiya’da kurulmuş, daha sonra Almanya’da da yapılanmıştı. Genellikle siyah giyinen grup üyelerinin amblem olarak Viking kafatası kullandığı biliniyor.

Hücrenin hedefinde sığınmacılar, Müslümanlar ve politikacıların bulunduğu açıklandı.Almanya'da Müslümanlar, sığınmacılar ve bazı politikacılara saldırı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle aşırı sağcı hücreye yapılan operasyonun ardından hücrenin yapılanması ve hedeflerine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, "terörist" olarak sınıflandırılan grubun kendilerine "Çetin Ceviz" (Der harte Kern) ismini verdiği ve grup üyelerinin bir başka aşırı sağcı grup olan "Odin’in Askerleri" (Soldiers of Odin) ile ilişkilerinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılığın elindeki bulgulara göre grubun "Almanya'nın devlet ve toplum düzenini sarsarak ortadan kaldırma" hedefinin bulunduğu belirtilmişti. Grubun bu hedefe yönelik olarak sığınmacılara, politikacılara ve Müslümanlara saldırılar düzenleyerek "iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmak istediği" kaydedilmişti.

Spiegel, grubun lideri olduğundan şüphelenilen 53 yaşındaki Werner S.'in aylardır güvenlik birimlerinin radarında olduğunu ve aşırı sağcı bir tehdit olarak sınıflandırıldığını bildirdi.

Nazi sembolleri ve el yapımı tüfek bulundu

Spiegel’in haberine göre polis baskında çok sayıda silahın yanı sıra, el yapımı bir tüfek de ele geçirdi. Söz konusu tüfeğin, geçen yıl Ekim ayında Halle kentinde bir sinagog önünde gerçekleştirdiği saldırıyla iki kişinin ölümüne yol açan antisemitist saldırganın kullandığı tüfeğe benzediği belirtildi. Kölner Stadt Anzeiger baskında ayrıca el bombalarının ve anayasaya aykırı olan Nasyonal Sosyalizm sembollerinin de bulunduğunu öne sürdü.

Grup üyesi olduğundan yola çıkılan ve "terör örgütü kurma" suçlamasıyla karşı karşıya olan dört kişinin 2019’un Eylül ayında bir araya geldiği, hedeflerini hayata geçirmeye yönelik olarak da farklı yerlerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdikleri belirtildi. Söz konusu şahısların bu görüşmelerin dışında da birbirleryle telefon ve çeşitili chat grupları yoluyla iletişimde oldukları tespit edildi. Diğer sekiz kişinin de gruba mali destek verdiği, silah temin ettiği ya da planlanan saldırılarda yer almayı düşündüklerini itiraf ettikleri belirtildi.

DW / SÖ, HT

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