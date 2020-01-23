Almanya'da aşırı sağcı örgüt "Combat 18" yasaklandı

BERLİN (AA) - Almanya’da, şiddet yanlısı aşırı sağcı "Combat 18" örgütünün faaliyetlerini yasaklama kararı alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, "Combat 18" örgütünü, dernekler yasasına aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle, yasaklı örgütler listesine aldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, ülke genelinde 6 eyalette, Neonazi grubu "Combat 18"e yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi.

Operasyonda, örgütün lideri Stanley R'nin gözaltına alındığı ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ile propaganda malzemelerine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Bakan Seehofer, "Toplumumuzda aşırı sağcılığa ve antisemitizme yer yok." ifadesini kullandı.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetler, Kassel Valisi Dr. Walter Lübcke cinayeti ve Halle'deki terör eyleminin aşırı sağcılığın ve antisemitizmin özgür toplum için ciddi bir tehlike olduğunu gösterdiğini belirten Seehofer, "Anayasa bize özgür demokratik temel düzenimizi ve değerlerimizi etkin şekilde korumak için keskin bir kılıç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca "Combat 18" örgütünün ırkçı, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Neonazi bir örgüt olduğu vurgulandı.

