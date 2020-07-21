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Almanya'da Aşırı Sağcı Saldırganın Yargılamasına Başlanıyor

21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Almanya'da 9 Ekim 2019’da önce bir sinagoga, ardından da bir döner büfesine saldıran aşırı sağcı Stephan Balliet’in yargılanmasına bugün başlanıyor.

Almanya'da Aşırı Sağcı Saldırganın Yargılamasına Başlanıyor

Almanya’nın doğusundaki Halle kentinde 9 Ekim 2019’da önce bir sinagoga, ardından da bir döner büfesine saldıran aşırı sağcı Stephan Balliet’in yargılanmasına bugün başlanıyor.

28 yaşındaki Balliet, iki kişiyi öldürmekten ve 68 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Federal Başsavcılık, Balliet’i ağır yaralama, ölümle sonuçlanan şantaj, halkı kışkırtma ve taksirle yaralama suçlarından da yargılayacak.

Saldırı Halle’de gerçekleşmesine rağmen, medyanın davaya gösterdiği büyük ilgi nedeniyle duruşmalar daha büyük salonu olan ve güvenlik açısından da daha geniş olanakları bulunan Magdeburg kentindeki mahkemede görülecek.

Toplam 18 duruşma günü planlanırken, aralarında saldırıda yaralananların da bulunduğu 50’ye yakın kişi davaya müdahil olarak katılacak. Mahkemenin kararı saldırıdan neredeyse tam bir yıl sonra, 18 Ekim’de açıklaması beklenirken, akli dengesi yerinde olan saldırganın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Alman kanunlarına göre, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 15 yıl hapishanede kalmak anlamına geliyor.

Stephan Balliet, soruşturma sürecinde verdiği ifadede, saldırıyı antisemitist ve ırkçı nedenlerle planladığını ve gerçekleştirdiğini kabullenmiş, kendini ırkçı ve Nazi olarak tanımlamıştı. Saldırıyı internet üzerinde canlı yayınlayan Balliet, Halle’de bulunan sinagogda Yom Kipur Bayramı nedeniyle bir araya gelen cemaati öldürüp, ardından da sinagogu yakmayı planlamıştı.

Sinagogun kilitli kapısını açmayı başaramayan saldırgan, yoldan geçen bir kadını öldürdükten sonra, yakında bulunan ve Türklere ait bir döner büfesine girerek, orada bulunanların üzerine ateş açmıştı.

20 yaşındaki bir Alman genç kurşunların hedefi olarak, yaşamını yitirmişti. Balliet, kaçarken iki kişiyi ağır yaralamış, sonra üzerindeki sekiz adet silah ve patlayıcı maddeyle birlikte polis tarafından yakalanmıştı.

Saldırı, Almanya’da Yahudilere yönelik terör saldırısı olması nedeniyle dünya çapında tepkilere neden olmuştu. Dünya Yahudiler Konseyi, Almanya’da ırkçı ve aşırı sağcı eylemlerin yeni bir boyut kazandığını ve Yahudilerin gelişmeleri büyük kaygıyla izlediklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Halle saldırısını ‘Almanya’nın utanç günü’ olarak niteledi. Başbakan Angela Merkel, güvenlik birimlerinin bu tarz bir terör saldırısının olmaması için her türlü önlemi alacağını, sinagogların çok daha yoğun bir biçimde korunacağını duyurdu.

Ancak Halle saldırısının üzerinden geçen sürede de aşırı sağcı terör devam etti. Bu yıl 19 Şubat akşamı Hanau kentinde bir ırkçı tarafından Türklere ait iki kafeye düzenlenen saldırıda, aralarında 4 Türk’ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi sadece geçen yıl 30 binden fazla kişinin ırkçı ve aşırı sağcı olarak saptandığını duyurdu. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, aşırı sağı ‘Almanya için en büyük tehdit’ olarak tanımladı.

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