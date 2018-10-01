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Almanya'da "aşırı sağcı terör" şüphesiyle gözaltılar

01.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde "aşırı sağcı terör örgütü kurdukları" iddiasıyla altı kişi gözaltına alındı.

Almanya'da "aşırı sağcı terör" şüphesiyle gözaltılar

Şüphelilerin yabancılara yönelik silahlı saldırılar düzenlemeyi planladığı bildirildi.Almanya'nın Bavyera ve Saksonya eylaetlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talimatıyla aşırı sağcı terör örgütü kurdukları şüphesiyle 20 ile 30 yaşları arasında altı kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Federal Başsavcı Karlsruhe'de yaptığı açıklamada, söz konusu şahısların diğer Almanlarla birlikte "Devrim Chemnitz" adlı aşırı sağcı terör örgütünü kurduklarına dair "kuvvetli şüphe" bulunduğunu söyledi.

Şüphelilerin Saksonya Eyalet Polis Teşkilatı ve Chemnitz polisinin ortak operasyonuyla tutuklandıkları, operasyona diğer eyaletlerin mobil müdahale birimlerinin destek verdiği ve Saksonya eyaletindeki birçok konut ve binada arama yapıldığı bildirildi.

Federal Savcılık Dairesi'nin açıklamasında terör örgütü kurmakla suçlanan grubun holigan ve dazlaklarla Chemnitz ve çevresindeki Neonazilerden oluştuğu ve şüphelilerin en geç 11 Eylül 2018'de "Devrim Chemnitz" adlı grup bünyesinde bir araya geldikleri belirtildi. 14 Eylül'de asayişi bozma suçundan Chemnitz Savcılığı tarafından tutuklatılan Christian K. adlı kişinin de söz konusu grupta yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında yabancılara ve siyasi olarak farklı görüştekilere yönelik silahlı saldırı düzenleme planları da bulunuyor.

DW, dpa, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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