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Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin 605 suç işledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin 605 suç işledi

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağcıların son 6 ayda 8 bin 605 suç işlediği belirtildi.

Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, hükümet, bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2019'un Ocak-Haziran döneminde aşırı sağcıların 8 bin 605 suç işlediğini açıkladı.

Ocak-haziran döneminde aşırı sağcıların işlediği suç sayısının 2018'in aynı dönemine göre yaklaşık 900 arttığına işaret edildi.

Soru önergesine verilen yanıtta, güvenlik birimlerinin işlenen suçlarla ilgili 2 bin 625 aşırı sağcı hakkında soruşturma yürüttüğü de kaydedildi.

Öte yandan, 2 Haziran'da Neo-Nazi Stephan E. tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin, hükümetin cevabındaki istatistikte "aşırı sağcı suç" olarak yer almadığına işaret edildi.

Stephan E. yakalandıktan sonra Lübcke'yi öldürdüğünü ifade etmiş, daha sonra ifadesini geri çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağcılar suç olayları

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