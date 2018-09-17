Almanya'da aşırı sağcılar ile karşıtlarından gösteri

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Köthen kentinde aralarında "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGİDA) derneğinin de bulunduğu aşırı sağcılar ile karşıt gruplar gösteri yaptı.

Köthen kentinde geçen hafta bir kavga sonucu 22 yaşındaki bir Alman'ın ölümünü bahane eden PEGİDA, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve "Zukunft Heimat" gibi oluşumların çağrısıyla aşırı sağcılar yürüyüş düzenledi.

Kent merkezindeki Markt Meydanı'nda toplanan ve "Artık yeter, Merkel gitmeli", "Vatan hainleri görevden alınmalı" ve "Yurtseverlik suç değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Alman vatandaşının öldürüldüğü Karls Meydanı'na, ardından Ludwig ve Franz caddeleri üzerinden yeniden Markt Meydanı'na yürüdü.

Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre gösteriye yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

Haberde, aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla sol grupların düzenlediği karşıt gösteriye ise yaklaşık 650 kişinin katıldığı belirtildi.

Markt Meydan’ında iki grubun çatışmasını polisin engellediği belirtilen haberde, geniş güvenlik önlemleri alan polisin müdahale araçları ve atlı birlikleri hazır beklettiği kaydedildi.