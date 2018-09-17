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Almanya'da aşırı sağcılar ile karşıtlarından gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 00:07 | Son Güncelleme

Köthen kentinde aralarında PEGİDA derneğinin de bulunduğu aşırı sağcı grupların çağrısıyla yapılan yürüyüşe bin 300, sol grupların düzenlediği karşıt gösteriye ise 650 kişi katıldı

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Köthen kentinde aralarında "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGİDA) derneğinin de bulunduğu aşırı sağcılar ile karşıt gruplar gösteri yaptı.

Köthen kentinde geçen hafta bir kavga sonucu 22 yaşındaki bir Alman'ın ölümünü bahane eden PEGİDA, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve "Zukunft Heimat" gibi oluşumların çağrısıyla aşırı sağcılar yürüyüş düzenledi.

Kent merkezindeki Markt Meydanı'nda toplanan ve "Artık yeter, Merkel gitmeli", "Vatan hainleri görevden alınmalı" ve "Yurtseverlik suç değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Alman vatandaşının öldürüldüğü Karls Meydanı'na, ardından Ludwig ve Franz caddeleri üzerinden yeniden Markt Meydanı'na yürüdü.

Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre gösteriye yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

Haberde, aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla sol grupların düzenlediği karşıt gösteriye ise yaklaşık 650 kişinin katıldığı belirtildi.

Markt Meydan’ında iki grubun çatışmasını polisin engellediği belirtilen haberde, geniş güvenlik önlemleri alan polisin müdahale araçları ve atlı birlikleri hazır beklettiği kaydedildi.

Öte yandan Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Chemnitz kentinde kendilerine "halk koruma milisi" (Bürgerwehr) ismini vererek "kimlik kontrolleri yapan" ve yabancıları tehdit eden 15 kişilik bir grubun gözaltına alındığı bildirildi.

Grup üyelerinin adam yaralamak ve huzuru bozmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada, 6 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, diğerlerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
Köthen kentinde de geçen hafta 22 yaşındaki bir Alman çıkan bir kavganın ardından hayatını kaybetmiş, yetkililer bu kişinin kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamıştı.

İki olaydan sonra aşırı sağcılar bu kentlerde gösteriler düzenlemiş, Chemnitz'te ise göçmen ve mültecilere saldırılmıştı.

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