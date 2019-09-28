Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi.

Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.

Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

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İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, "Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir." dedi.