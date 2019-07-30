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Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı "Wolfsbrigade" örgütünün silahlı kanadını kurmak şüphesiyle 4 eyalette 10 kişinin evi arandı

BERLİN (AA) - Almanya’da aşırı sağcı "Wolfsbrigade" örgütünün silahlı kanadını kurmak şüphesiyle 4 eyalette 10 kişinin evinin arandığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Saksonya Anhalt, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı sağcı örgütün silahlı kanadını kurmak ve buna üye olmak şüphesiyle 10 kişinin evi arandı.

Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin geçen yıl aşırı sağcı "Wolfsbrigade" örgütünün silahlı kanadı "Sturmbrigade"yi kurmakla suçlandığı ifade edilen açıklamada, grubun "Cermen ahlak kurallarına uygun olarak yurdun yeniden güçlendirilmesi" hedefini taşıdığı ve bunu "silah yoluyla uygulamak istediklerine dair kuşkuların bulunduğu" belirtildi.

Aramaların kuşkuları somutlaştırmak, "Sturmbrigade" hakkında bilgi edinmek ve şüphelilerin silahlara sahip olup olmadıklarını ortaya çıkarmak için yapıldığı vurgulanan açıklamada, gözaltına alınan olmadığı kaydedildi.

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Almanya aramalar aşırı sağcı

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