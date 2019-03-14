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Almanya'da aşırı sağcılardan tehdit mektupları

14.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Almanya genelinde aşırı sağcılar tarafından yollandığı tahmin edilen yüzlerce tehdit e-maili ortaya çıktı.

Almanya'da aşırı sağcılardan tehdit mektupları

Tehditler bombalama eylemlerini de kapsıyor ve kamuoyunca tanınan kişilere yollanmış.Almanya'da aşırı sağcı oldukları tahmin edilen şahıs ya da şahıslarca, kamuoyunca tanınan isimlere yollanan tehdit e-maillerinin sanılandan çok daha fazla sayıda olduğu ve ülke genelini kapsadığı ortaya çıktı. Tehditler bombalama eylemlerini de içeriyor.

Almanya'da son dönemde aşırı sağcıların siyaset ve sanat dünyasından bazı ünlü isimlerine tehdit mektupları yolladığı medyaya yansımıştı. Ancak Süddeutsche Zeitung ve NDR'in son araştırmasına göre, bombalama eylemlerini de içeren tehdit mektuplarının sayısı ve kapsamı şimdiye kadar bilinenin çok üzerinde. Buna göre mektuplar bombalama tehditleri de içeriyor ve Almanya genelinde yüzden fazla kez gönderildi.

Gönderilen tehdit maillerinin ardından Pazartesi günü Lübeck kentindeki ana tren garı ve Salı günü de Gelsenkirchen Vergi Dairesi boşaltıldı. Ancak yetkililer yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir bombanın bulunmadığını açıkladı.

Mektuplar "NSU 2.0" ve "Wehrmacht" imzasıyla gönderildi

Tehdit mektupları Almanya’da sekizi Türk, 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı'ya (NSU) atıfta bulunularak "NSU 2.0" ve Nazi dönemi Alman ordusuna verilen ad olan "Wehrmacht" imzasını taşıyor.

Habere göre, yetkililer geçen yılın Aralık ayından bu yana ayrıca "Nationalsozialistische Offensive (Nasyonal Sosyalist Taaruz)" imzasıyla 15 bomba tehdidi alındığını ve bu tehditlerin yöneltildiği adresler arasında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, Bamberg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Frankfurt Savcılığı ve Hamburg Havaalanı'nın da bulunduğunu belirtti.

Tehdit mektupları alanlar arasında politikacıların yanı sıra hukukçular, gazeteciler, Yahudiler Merkez Konseyi ve şarkıcı Helene Fischer gibi kamuoyunca tanınan isimler de bulunuyor.

Haberde farklı eyalet savcılıklarının soruşturmanın tek elden yürütülmesi için görevi Berlin Eyalet Savcılığı'na devrettiği yer aldı. Savcılığın bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Mailler farklı adreslerden gönderildi

Haberde, tehdit e-maillerinin farklı adreslerden yollandığı ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin içerikte yer alan ifadelerin benzerlik gösterdiğine dikkat çektiği belirtildi.

"NSU 2.0" imzası daha önce NSU davası müdahil avukatlarından Frankfurtlu Avukat Seda Başay Yıldız'a yönelik pek çok tehdit mektubunda da yer almıştı.

DW,dpa/MK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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