Almanya'da aşırı sağcılardan tehdit mektupları

Tehditler bombalama eylemlerini de kapsıyor ve kamuoyunca tanınan kişilere yollanmış.Almanya'da aşırı sağcı oldukları tahmin edilen şahıs ya da şahıslarca, kamuoyunca tanınan isimlere yollanan tehdit e-maillerinin sanılandan çok daha fazla sayıda olduğu ve ülke genelini kapsadığı ortaya çıktı. Tehditler bombalama eylemlerini de içeriyor.

Almanya'da son dönemde aşırı sağcıların siyaset ve sanat dünyasından bazı ünlü isimlerine tehdit mektupları yolladığı medyaya yansımıştı. Ancak Süddeutsche Zeitung ve NDR'in son araştırmasına göre, bombalama eylemlerini de içeren tehdit mektuplarının sayısı ve kapsamı şimdiye kadar bilinenin çok üzerinde. Buna göre mektuplar bombalama tehditleri de içeriyor ve Almanya genelinde yüzden fazla kez gönderildi.

Gönderilen tehdit maillerinin ardından Pazartesi günü Lübeck kentindeki ana tren garı ve Salı günü de Gelsenkirchen Vergi Dairesi boşaltıldı. Ancak yetkililer yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir bombanın bulunmadığını açıkladı.

Mektuplar "NSU 2.0" ve "Wehrmacht" imzasıyla gönderildi