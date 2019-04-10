HABER

Almanya'da aşırı sağcıların ev ve iş yerlerinde arama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Suç örgütü kurdukları gerekçesiyle aşırı sağcılara yönelik 4 eyalette aramalar yapıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da suç örgütü kurdukları gerekçesiyle aşırı sağcılara yönelik 4 eyalette aramalar yapıldı.

Brandenburg polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi.

Aramaların ağırlık noktasının Brandenburg eyaleti, özellikle de Cottbus kenti olduğu aktarılan açıklamada, yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Cottbus Belediye Sözcüsü Jan Glossmann, aşırı sağcılarla ve bunların yapılanmalarıyla sorun yaşadıklarını dile getirerek, yapılan aramaların sonucunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatına göre, Cottbus ve çevresinde yaklaşık 400 kişi aşırı sağcı olma potansiyeli taşıyor.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyorAmatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor
Bozdağ'a nisan karıBozdağ'a nisan karı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya aramalar aşırı sağcı

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

DİSK'ten 1 Mayıs için flaş Taksim açıklaması

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Kadıköy'de inşaat işçisinin üzerine demir profil devrildi

Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Sokak ortasında infaz! Korkunç

Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.