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Almanya'da Aşısızların Hayatını Kısıtlayan Önlemler

18.11.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da kurulmakta olan yeni hükümet, Corona virüsü salgınının kontroldan çıkması nedeniyle bir dizi önlem kararı aldı. Federal Meclis’te bugün onaylanan önlem paketine göre, aşı olmayanların yaşam ve çalışma alanlarına bir dizi kısıtlamalar gelecek

Almanya genelinde son 24 saatte 65 bin 371 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başlangıcından beri tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaşan bir başka sayı, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı oldu ve bu sayı 336,9 olarak belirlendi.

Aşı olmayanların hayatını kısıtlayan yeni uygulamalar geliyor

Kurulmakta olan yeni hükümet, Corona virüsü salgınının kontroldan çıkması nedeniyle bir dizi önlem kararı aldı. Federal Meclis’te bugün oylanan ve onaylanan önlem paketine göre, aşı olmayanların yaşam ve çalışma alanlarına bir dizi kısıtlamalar gelecek.

İş yerlerinde Almanya’da "3G" olarak tanımlanan kural aranacak, yani sadece aşı olanların, hastalığı atlatanların veya test sonucu negatif olanların iş yerlerine giderek çalışmasına izin verilecek. Aşı olmamakta ısrar edenlerse işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılabilecek.

Otobüs ve trenlerde de "3G" kuralı geçerli olacak ve aşısız olanlar bu taşıtları kullanamayacak. Yaşlı yurtları, hastaneler, bakımevleri ve anaokullarında çalışanların iş yerlerine gelmeden önce test yaptırmaları zorunlu olacak. Ayrıca sayıların daha da artması durumunda, eyalet yönetimleri kendi başlarına eyaletlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek veya kültür ve spor etkinliklerinin yasaklanması kararı alabilecek.

Bu arada Almanya Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), vaka sayısındaki patlama sonrası 18 yaşını doldurmuş ve daha önce iki kez aşılanmış herkese mümkün olan en kısa sürede destekleyici aşı olmalarını önerdi. Sağlık Bakanı Jens Spahn da, pandeminin hızını kırabilmek için aşılananların oranının en az yüzde 85’e çıkması gerektiğini açıkladı. Almanya’da iki doz aşı olanların oranı yüzde 67,6.

"En geç Aralık ayında daha sert önlemler alınabilir"

Çok sayıda sağlık uzmanı, planlanan önlemlerin yeterli olmayacağını ve Almanya’nın en geç Aralık ayında daha da sert tedbirler alması gerekeceğini, örneğin lokanta ve barların yanı sıra, vaka sayılarının çok yüksek olduğu eyaletlerde okulların da kapanmasının şart olacağını ifade ediyor.

Almanya’da pandemiye karşı mücadeleyi koordine eden ve vaka sayılarını açıklayan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, hükümetin önlem almakta geciktiğini öne sürerek, ülkeyi çok zor bir sürecin beklediği, önümüzdeki haftalarda günlük ölüm sayısının 400’e çıkacağını belirtti.

Hastanelerdeki durumun da çok ciddi olduğunu, acil ve yoğun bakım ünitelerinin Corona hastalarıyla dolduğunu ve örneğin kalp krizi geçirenlerin alınamadığını aktaran Wieler, "Bu gidişata karşı sert tedbirler almazsak, çok kötü bir Noel dönemi geçireceğiz" diye konuştu.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'den Almanya'daki Türkler'e aşı çağrısı

Almanya’da durumun endişe verici olduğunu belirten Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, vatandaşları aşı olmaya, daha önce iki kez aşı olanları da aşılarını tazelemeye çağırdı. Büyükelçi, "Aşı olanlar da hasta olabiliyor. Ancak bu kişilerin hastaneye yatış oranları aşı olmayanlara göre düşük. Almanya’da tüm vatandaşlarımıza aşı olmamışlarsa aşı olmalarını, aşı olmayanlara da aşı yaptırmaları konusunda tavsiye vermelerini söylüyorum" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, Alman medyasında, Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin daha az aşı olduğu yönündeki haberleri "doğru olmayan algılama" şeklinde tanımlarken, Türkiye kökenlilerle ilgili herhangi bir aşı istatistiğinin bulunmadığını belirtti. Ahmet Başar Şen, şu ana kadar 2 bin 870 Türk vatandaşının Corona virüsü enfeksiyonundan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538'e yükseldi.

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