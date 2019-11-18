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Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:49 | Son Güncelleme

Almanya'nın yurt dışı misyonlarda vazgeçilmez unsuru olan Tiger tipi 53 savaş helikopterinin 36'sının kullanılabilir, 12'sinin göreve hazır durumda olduğu öne sürüldü - 71 Sikorsky CH 53 nakliye helikopterinden 48'inin kullanılabilir durumda olduğuna ancak uçuşa hazır 18 helikopter bulunduğuna dikkat çekildi

BERLİN (AA) - Alman Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopter ve tankların çoğunun görev yapamaz durumda olduğu iddia edildi.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, daha fazla uluslararası askeri misyona katılma fikrinin tartışıldığı Almanya'da, silahlı kuvvetlerdeki eksikliklerin boyutunun dikkat çektiği belirtildi.

Haberde, birçok helikopter ve uçağın bakım ve yedek parça eksikliği yüzünden uzun süredir görev yapamaz durumda olduğu öne sürüldü.

Özellikle NH-90 tipi çok amaçlı askeri helikopterler ile Sikorsky CH-53 nakliye helikopterlerinde büyük sıkıntıların baş gösterdiği savunulan haberde, 75 NH-90 tipi helikopterden 44'ünün kullanılabilir, 9'unun da göreve hazır durumda olduğunun altı çizildi.

71 Sikorsky CH 53 nakliye helikopterinden 48'inin kullanılabilir durumda olduğu ancak uçuşa hazır 18 helikopter bulunduğu iddia edilen haberde, uçuşa hazır helikopterlerin de füze saldırılarına karşı koruması olmadığı için ordu içinde sıkıntılara yol açtığına işaret edildi.

Yurt dışı misyonlarda Alman ordusu için vazgeçilmez bir unsur olan Tiger tipi 53 savaş helikopterinin 36'sının kullanılabilir, 12'sinin göreve hazır olduğu ifade edilen haberde, Hava Kuvvetleri'ne ait 93 "Tornado" savaş uçağından 57'sinin kullanılabilir, 20'sinin uçuşa hazır bulunduğu kaydedildi.

Haberde, 31 A400M nakliye uçağından da 19'unun kullanılabilir, 8'inin göreve hazır durumda olduğunun altı çizildi.

Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan 284 Puma tipi tanktan 191'inin, 245 Leopard tankından ise sadece 183'ünün kullanılabilir durumda olduğu vurgulanan haberde, Alman ordusunun 2023'te yeni model helikopter almayı planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

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Alman Ordusu Almanya

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