Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası

BERLİN (AA) - Alman Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopter ve tankların çoğunun görev yapamaz durumda olduğu iddia edildi.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, daha fazla uluslararası askeri misyona katılma fikrinin tartışıldığı Almanya'da, silahlı kuvvetlerdeki eksikliklerin boyutunun dikkat çektiği belirtildi.

Haberde, birçok helikopter ve uçağın bakım ve yedek parça eksikliği yüzünden uzun süredir görev yapamaz durumda olduğu öne sürüldü.

Özellikle NH-90 tipi çok amaçlı askeri helikopterler ile Sikorsky CH-53 nakliye helikopterlerinde büyük sıkıntıların baş gösterdiği savunulan haberde, 75 NH-90 tipi helikopterden 44'ünün kullanılabilir, 9'unun da göreve hazır durumda olduğunun altı çizildi.

71 Sikorsky CH 53 nakliye helikopterinden 48'inin kullanılabilir durumda olduğu ancak uçuşa hazır 18 helikopter bulunduğu iddia edilen haberde, uçuşa hazır helikopterlerin de füze saldırılarına karşı koruması olmadığı için ordu içinde sıkıntılara yol açtığına işaret edildi.