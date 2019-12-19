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Almanya'da askeri hahamlar göreve başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Alman ordusunda Yahudi askerlere dini telkinlerde bulunacak askeri hahamlık birimi kuruluyor.

Almanya'da askeri hahamlar göreve başlıyor

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Genel Müdürü Daniel Botmann, Jüdische Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, Alman ordusunda hizmet vermeye başlayacak olan askeri hahamlık biriminin görevleri hakkında bilgi aktardı.

Botmann, askeri hahamların Alman ordusunun kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli Yahudi askerlere din hizmeti vereceğini, Afganistan gibi yurtdışı görevlere de gideceğini açıkladı.

Botmann askeri hahamların üniforma giymeyeceğini ve Alman ordusunun hiyerarşik yapısında yer almayacağını söyledi. Din hizmetini bağımsız olarak gerçekleştirecek olan hahamların askerlerle yaptığı görüşmelerin içeriğinin de gizli kalacağı bildirildi. Federal askeri hahamlık biriminin değişik bölgelerde beş temsilciliğinin bulunacağı kaydedildi.

Ordudaki hahamlık birimi için devlet mutabakatının Cuma günü Berlin'de imzalanacağı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer geçtiğimiz günlerde Alman ordusunda haham görevlendirileceğini Twitter hesabından duyurmuştu. Kramp-Karrenbauer, "Bugün yapılan kabine toplantısında Yahudi kadın ve erkek askerlerimize önemli bir mesaj gönderdik. Yaklaşık 100 yılın ardından Alman ordusunda Yahudi haham görev yapacak" ifadelerini paylaşmıştı.

KNA / TY/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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