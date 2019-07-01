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Almanya’da askeri helikopter düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Almanya’da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.Nisersachsen Eyaleti’nin güneyinde meydana gelen kazada Alman ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Almanya’da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
Nisersachsen Eyaleti’nin güneyinde meydana gelen kazada Alman ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yapılan açıklamaya göre olayda en az bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Askeri helikopterin hangi sebeple düştüğü ve helikopterde kaç kişinin olduğu konusunda henüz detaylı bir bilgi yok.
Bir hafta önce yine Almanya’nın kuzey bölgesinde Alman ordusuna ait Eurofighter tipi iki savaş uçağı havada çarpışmış, olayda bir pilot hayatını kaybetmişti.

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