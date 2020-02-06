Almanya'da Assange'a destek mektubu

Assange, İngiltere tarafından 50 hafta hapse mahkum edilmişti.Almanya'da sanat, siyaset ve medya dünyasının temsilcisi 130'dan fazla kişi, bir mektup yayınlayarak WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu. Mektupta imzası bulunan isimler arasında Alman araştırmacı gazeteci Günter Wallraff, eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel ve Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek bulunuyor.

Mektupta 48 yaşındaki Assange'ın sağlık durumunun kritik olmasına rağmen, "tecritte tutulduğu ve strese neden olacak şekilde gözlemlendiği" belirtiliyor. Ayrıca Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi durumunda ortaya çıkacak tehdide dikkat çekiliyor. Bu durumda Assange'ın temel insan haklarından mahrum bırakılacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in İşkence Özel Raportörü Nils Menzer, Assange ile görüşmesi sonrası DW'ye yaptığı açıklamada Assange'ın psikolojik işkence belirtileri gösterdiğini söylemişti. Menzer, Assange'ın kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirmişti.