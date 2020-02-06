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Almanya'da Assange'a destek mektubu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 19:28 | Son Güncelleme

Almanya'da 120 kanaat önderi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Almanya'da Assange'a destek mektubu

Assange, İngiltere tarafından 50 hafta hapse mahkum edilmişti.Almanya'da sanat, siyaset ve medya dünyasının temsilcisi 130'dan fazla kişi, bir mektup yayınlayarak WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu. Mektupta imzası bulunan isimler arasında Alman araştırmacı gazeteci Günter Wallraff, eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel ve Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek bulunuyor.

Mektupta 48 yaşındaki Assange'ın sağlık durumunun kritik olmasına rağmen, "tecritte tutulduğu ve strese neden olacak şekilde gözlemlendiği" belirtiliyor. Ayrıca Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi durumunda ortaya çıkacak tehdide dikkat çekiliyor. Bu durumda Assange'ın temel insan haklarından mahrum bırakılacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in İşkence Özel Raportörü Nils Menzer, Assange ile görüşmesi sonrası DW'ye yaptığı açıklamada Assange'ın psikolojik işkence belirtileri gösterdiğini söylemişti. Menzer, Assange'ın kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirmişti.

Assange, kefalet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'de 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı. Assange nisan ayından bu yana hapiste tutuluyor.

Hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle İsveç'e sınır dışı edilmemek için Assange, 2012'de Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange hakkında İsveç'teki suçlama 2017 yılında düşürülmüştü. Ancak yayımladığı WikiLeaks belgeleri nedeniyle ABD'ye iadesi istenen Assange, elçilik binasını terk etmemişti. Bu binada yedi yıl geçiren Assange, Ekvador'un sığınmacı statüsünü kaldırması üzerine geçen nisan ayında Ekvador Büyükelçiliğine giren İngiliz polisince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

İngiltere, ABD'nin gizli askeri belgelerini sızdırmakla suçladığı Assange'ı ölüm cezası ile karşı karşıya kalması durumunda sınır dışı etmeyeceğini açıklamıştı.

dpa/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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