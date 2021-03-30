Almanya'da AstraZeneca Aşısı 60 Yaş Altına Yasaklanıyor

Almanya’daki aşı komisyonu (STIKO) AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üstü gruba yapılması yolunda tavsiye kararı açıkladı. Bu yaş grubuna girmeyen ancak daha önce AstraZeneca’dan biz doz aşı yapılmış olanların durumuna ilişkin tavsiye kararı ise Nisan ayı sonunda açıklanacak.

STIKO’nun kararı öncesinde, Alman sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının kullanımının ülkede bazı bölgelerde yeniden durdurulduğunu açıklamıştı. Kararın nedeni, daha önceki gibi, aşı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına rastlanması.

Paul Ehrlich Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca aşısını kısa süre önce olanlar arasından 31 kişide ender rastlanan türden bir kan pıhtılaşması görüldü. Bu kişilerin 9’unun yaşamını yitirdiği ve iki vaka hariç hepsinin 20 ile 63 yaş arası kadınlar olduğu belirtiliyor.

Bu ayın başında birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde ‘sinüs ven trombozu’ adı verilen kan pıhtılaşmasına rastlanması nedeniyle aşının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yetkililerinin incelemelerinin ardından ise, aşının yararlarının risklerinden çok daha yüksek olduğu gerekçesiyle durdurma kararı geri çevrilmişti.